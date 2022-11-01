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Пятеро освобожденных из плена бойцов армии ДНР вернулись домой - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/plennye-1828325378.html
Пятеро освобожденных из плена бойцов армии ДНР вернулись домой
Пятеро освобожденных из плена бойцов армии ДНР вернулись домой - РИА Новости, 01.11.2022
Пятеро освобожденных из плена бойцов армии ДНР вернулись домой
Освобожденные из украинского плена пятеро бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики в ходе минувшего обмена пленными с Украиной вернулись на... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:16
2022-11-01T11:06
специальная военная операция на украине
общество
донецк
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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АМВРОСИЕВКА (ДНР), 1 ноя – РИА Новости. Освобожденные из украинского плена пятеро бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики в ходе минувшего обмена пленными с Украиной вернулись на территорию ДНР, передает корреспондент РИА Новости.Всего на территорию ДНР после минувшего обмена по формуле 50 на 50 прибыли девять человек. Пятеро бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики и четыре военнослужащих Народной милиции ЛНР. Освобождённых из украинского плена встречали временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин и другие официальные лица, передает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
донецк
донецкая народная республика
россия
украина
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Возвращение бойцов из украинского плена
Освобожденные из украинского плена пятеро бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики в ходе минувшего обмена пленными с Украиной вернулись на территорию ДНР, передает корреспондент РИА Новости. Всего на территорию ДНР после минувшего обмена по формуле 50 на 50 прибыли девять человек. Пятеро бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики и четыре военнослужащих Народной милиции ЛНР. Освобождённых из украинского плена встречали временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин и другие официальные лица, передает корреспондент РИА Новости.
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общество, донецк, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:16 01.11.2022 (обновлено: 11:06 01.11.2022)
 
Пятеро освобожденных из плена бойцов армии ДНР вернулись домой

В ДНР вернулись пять освобожденных из украинского плена бойцов Народной милиции

Читать ria.ru в
АМВРОСИЕВКА (ДНР), 1 ноя – РИА Новости. Освобожденные из украинского плена пятеро бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики в ходе минувшего обмена пленными с Украиной вернулись на территорию ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
Всего на территорию ДНР после минувшего обмена по формуле 50 на 50 прибыли девять человек. Пятеро бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики и четыре военнослужащих Народной милиции ЛНР. Освобождённых из украинского плена встречали временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин и другие официальные лица, передает корреспондент РИА Новости.
Во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 08:00
"Лучше туда не попадать": как обходятся с пленными на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонецкДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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