https://ria.ru/20221101/plennye-1828325378.html

Пятеро освобожденных из плена бойцов армии ДНР вернулись домой

Пятеро освобожденных из плена бойцов армии ДНР вернулись домой - РИА Новости, 01.11.2022

Пятеро освобожденных из плена бойцов армии ДНР вернулись домой

Освобожденные из украинского плена пятеро бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики в ходе минувшего обмена пленными с Украиной вернулись на... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:16

2022-11-01T10:16

2022-11-01T11:06

специальная военная операция на украине

общество

донецк

донецкая народная республика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828337796_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b525b5aed636d74196f977b2b45d1f68.jpg

АМВРОСИЕВКА (ДНР), 1 ноя – РИА Новости. Освобожденные из украинского плена пятеро бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики в ходе минувшего обмена пленными с Украиной вернулись на территорию ДНР, передает корреспондент РИА Новости.Всего на территорию ДНР после минувшего обмена по формуле 50 на 50 прибыли девять человек. Пятеро бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики и четыре военнослужащих Народной милиции ЛНР. Освобождённых из украинского плена встречали временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин и другие официальные лица, передает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

донецк

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Возвращение бойцов из украинского плена Освобожденные из украинского плена пятеро бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики в ходе минувшего обмена пленными с Украиной вернулись на территорию ДНР, передает корреспондент РИА Новости. Всего на территорию ДНР после минувшего обмена по формуле 50 на 50 прибыли девять человек. Пятеро бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики и четыре военнослужащих Народной милиции ЛНР. Освобождённых из украинского плена встречали временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин и другие официальные лица, передает корреспондент РИА Новости. 2022-11-01T10:16 true PT2M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, донецк, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр