https://ria.ru/20221101/plennye-1828325378.html
Пятеро освобожденных из плена бойцов армии ДНР вернулись домой
Пятеро освобожденных из плена бойцов армии ДНР вернулись домой - РИА Новости, 01.11.2022
Пятеро освобожденных из плена бойцов армии ДНР вернулись домой
Освобожденные из украинского плена пятеро бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики в ходе минувшего обмена пленными с Украиной вернулись на... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:16
2022-11-01T10:16
2022-11-01T11:06
специальная военная операция на украине
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украина
ситуация в днр и лнр
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АМВРОСИЕВКА (ДНР), 1 ноя – РИА Новости. Освобожденные из украинского плена пятеро бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики в ходе минувшего обмена пленными с Украиной вернулись на территорию ДНР, передает корреспондент РИА Новости.Всего на территорию ДНР после минувшего обмена по формуле 50 на 50 прибыли девять человек. Пятеро бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики и четыре военнослужащих Народной милиции ЛНР. Освобождённых из украинского плена встречали временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин и другие официальные лица, передает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
донецк
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Возвращение бойцов из украинского плена
Освобожденные из украинского плена пятеро бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики в ходе минувшего обмена пленными с Украиной вернулись на территорию ДНР, передает корреспондент РИА Новости. Всего на территорию ДНР после минувшего обмена по формуле 50 на 50 прибыли девять человек. Пятеро бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики и четыре военнослужащих Народной милиции ЛНР. Освобождённых из украинского плена встречали временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин и другие официальные лица, передает корреспондент РИА Новости.
2022-11-01T10:16
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PT2M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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10:16 01.11.2022 (обновлено: 11:06 01.11.2022)
Пятеро освобожденных из плена бойцов армии ДНР вернулись домой
В ДНР вернулись пять освобожденных из украинского плена бойцов Народной милиции