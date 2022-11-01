https://ria.ru/20221101/peregovory-1828291129.html

Путин о переговорах с Киевом: выкладывать позицию заранее не всегда выгодно

Путин о переговорах с Киевом: выкладывать позицию заранее не всегда выгодно - РИА Новости, 01.11.2022

Путин о переговорах с Киевом: выкладывать позицию заранее не всегда выгодно

Выкладывать свою позицию заранее не всегда выгодно, но чтобы добиться результатов, надо садиться за стол переговоров, заявил президент России Владимир Путин,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T00:01

2022-11-01T00:01

2022-11-01T00:01

владимир путин

киев

россия

украина

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Выкладывать свою позицию заранее не всегда выгодно, но чтобы добиться результатов, надо садиться за стол переговоров, заявил президент России Владимир Путин, говоря о возможности переговоров с Киевом."Для того, чтобы начать предлагать на переговорах, нужно, чтобы они состоялись. Как-то совершенно и заранее выкладывать на стол свою переговорную позицию не всегда целесообразно. Для того, чтобы добиться своих национальных целей, иногда это нужно делать в последний раз, либо выставляя такие требования, которые дипломаты называют "запросными", и потом постепенно двигаться к общему знаменателю, который удовлетворил бы обе стороны", - сказал Путин журналистам.По словам президента России, для того, чтобы добиваться договоренностей, "нужно сесть за стол переговоров и договариваться".

https://ria.ru/20221031/peregovory-1828289434.html

киев

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, киев, россия, украина