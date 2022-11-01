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Путин о переговорах с Киевом: выкладывать позицию заранее не всегда выгодно - РИА Новости, 01.11.2022
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Путин о переговорах с Киевом: выкладывать позицию заранее не всегда выгодно
Путин о переговорах с Киевом: выкладывать позицию заранее не всегда выгодно - РИА Новости, 01.11.2022
Путин о переговорах с Киевом: выкладывать позицию заранее не всегда выгодно
Выкладывать свою позицию заранее не всегда выгодно, но чтобы добиться результатов, надо садиться за стол переговоров, заявил президент России Владимир Путин,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T00:01
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владимир путин
киев
россия
украина
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Выкладывать свою позицию заранее не всегда выгодно, но чтобы добиться результатов, надо садиться за стол переговоров, заявил президент России Владимир Путин, говоря о возможности переговоров с Киевом."Для того, чтобы начать предлагать на переговорах, нужно, чтобы они состоялись. Как-то совершенно и заранее выкладывать на стол свою переговорную позицию не всегда целесообразно. Для того, чтобы добиться своих национальных целей, иногда это нужно делать в последний раз, либо выставляя такие требования, которые дипломаты называют "запросными", и потом постепенно двигаться к общему знаменателю, который удовлетворил бы обе стороны", - сказал Путин журналистам.По словам президента России, для того, чтобы добиваться договоренностей, "нужно сесть за стол переговоров и договариваться".
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владимир путин, киев, россия, украина
Владимир Путин, Киев, Россия, Украина
00:01 01.11.2022
 
Путин о переговорах с Киевом: выкладывать позицию заранее не всегда выгодно

Путин о переговорах с Киевом: выкладывать свою позицию заранее не всегда выгодно

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Выкладывать свою позицию заранее не всегда выгодно, но чтобы добиться результатов, надо садиться за стол переговоров, заявил президент России Владимир Путин, говоря о возможности переговоров с Киевом.
"Для того, чтобы начать предлагать на переговорах, нужно, чтобы они состоялись. Как-то совершенно и заранее выкладывать на стол свою переговорную позицию не всегда целесообразно. Для того, чтобы добиться своих национальных целей, иногда это нужно делать в последний раз, либо выставляя такие требования, которые дипломаты называют "запросными", и потом постепенно двигаться к общему знаменателю, который удовлетворил бы обе стороны", - сказал Путин журналистам.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 23:40
Путин заявил, что позиция России по переговорам с Украиной не изменится
По словам президента России, для того, чтобы добиваться договоренностей, "нужно сесть за стол переговоров и договариваться".
 
Владимир ПутинКиевРоссияУкраина
 
 
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