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На астраханском судостроительном заводе наладили производство печей-буржуек
На астраханском судостроительном заводе наладили производство печей-буржуек - РИА Новости, 01.11.2022
На астраханском судостроительном заводе наладили производство печей-буржуек
Производство печей-буржуек для мобилизованных наладили на судостроительном заводе в Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T20:05
2022-11-01T20:05
2022-11-01T20:05
экономика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя - РИА Новости. Производство печей-буржуек для мобилизованных наладили на судостроительном заводе в Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона."Более ста печек для обогрева армейских палаток всего за две недели изготовили на производственной площадке Южного центра судостроения и судоремонта - заводе "Лотос". Первая партия уже доставлена в одну из воинских частей Волгоградской области, вторая отправится туда в ближайшее время", - говорится в сообщении.Это результат совместных действий регионального министерства промышленности и природных ресурсов и Южного центра судостроения и судоремонта. Все расходы по материалам и производству взял на себя завод.По данным директора по производству завода Александра Токарева, заказ, поступивший от министерства промышленности, рабочие выполнили за две недели. За это время доработали предоставленные конструкторские чертежи, раскроили металл, собрали и сварили печки. Испытания показали, что все изделия работают хорошо. На заводе отметили, что "готовы сделать столько печей, сколько будет нужно, а также выполнять другие заказы для наших бойцов".
https://ria.ru/20221027/tovarooborot-1827202593.html
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экономика, астраханская область, волгоградская область
Экономика, Астраханская область, Волгоградская область
На астраханском судостроительном заводе наладили производство печей-буржуек
На судостроительном заводе в Астраханской области наладили производство печей-буржуек
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя - РИА Новости. Производство печей-буржуек для мобилизованных наладили на судостроительном заводе в Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона.
"Более ста печек для обогрева армейских палаток всего за две недели изготовили на производственной площадке Южного центра судостроения и судоремонта - заводе "Лотос". Первая партия уже доставлена в одну из воинских частей Волгоградской области
, вторая отправится туда в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Это результат совместных действий регионального министерства промышленности и природных ресурсов и Южного центра судостроения и судоремонта. Все расходы по материалам и производству взял на себя завод.
По данным директора по производству завода Александра Токарева, заказ, поступивший от министерства промышленности, рабочие выполнили за две недели. За это время доработали предоставленные конструкторские чертежи, раскроили металл, собрали и сварили печки. Испытания показали, что все изделия работают хорошо. На заводе отметили, что "готовы сделать столько печей, сколько будет нужно, а также выполнять другие заказы для наших бойцов".