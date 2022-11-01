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Москалькова предложила выдавать российские паспорта в консульствах - РИА Новости, 01.11.2022
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Москалькова предложила выдавать российские паспорта в консульствах
Москалькова предложила выдавать российские паспорта в консульствах - РИА Новости, 01.11.2022
Москалькова предложила выдавать российские паспорта в консульствах
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила правительству предусмотреть выдачу паспорта РФ в консульствах в стране пребывания... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:22
2022-11-01T14:22
татьяна москалькова
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила правительству предусмотреть выдачу паспорта РФ в консульствах в стране пребывания граждан."Выдача гражданам России паспорта гражданина РФ осуществляется только на территории России. И нашим гражданам, у которых подросли дети и впервые они получают паспорт в 14-летнем возрасте, или требуется заменить паспорт с связи с изменением фамилии, необходимо ехать в Россию, а это дорого… а порой невозможно. Поэтому я вышла с предложением правительству с тем, чтобы наши консульские учреждения могли выдавать российские паспорта непосредственно в стране постоянного проживания", - сказала Москалькова на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.
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татьяна москалькова, россия
Татьяна Москалькова, Россия
14:22 01.11.2022
 
Москалькова предложила выдавать российские паспорта в консульствах

Омбудсмен Москалькова предложила выдавать российские паспорта в консульствах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПаспорт
Паспорт - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила правительству предусмотреть выдачу паспорта РФ в консульствах в стране пребывания граждан.
"Выдача гражданам России паспорта гражданина РФ осуществляется только на территории России. И нашим гражданам, у которых подросли дети и впервые они получают паспорт в 14-летнем возрасте, или требуется заменить паспорт с связи с изменением фамилии, необходимо ехать в Россию, а это дорого… а порой невозможно. Поэтому я вышла с предложением правительству с тем, чтобы наши консульские учреждения могли выдавать российские паспорта непосредственно в стране постоянного проживания", - сказала Москалькова на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 13:20
Детям россиянок и иностранцев надо дать гражданство, заявила Москалькова
 
Татьяна МоскальковаРоссия
 
 
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