https://ria.ru/20221101/pasport-1828407820.html

Москалькова предложила выдавать российские паспорта в консульствах

Москалькова предложила выдавать российские паспорта в консульствах - РИА Новости, 01.11.2022

Москалькова предложила выдавать российские паспорта в консульствах

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила правительству предусмотреть выдачу паспорта РФ в консульствах в стране пребывания... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:22

2022-11-01T14:22

2022-11-01T14:22

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила правительству предусмотреть выдачу паспорта РФ в консульствах в стране пребывания граждан."Выдача гражданам России паспорта гражданина РФ осуществляется только на территории России. И нашим гражданам, у которых подросли дети и впервые они получают паспорт в 14-летнем возрасте, или требуется заменить паспорт с связи с изменением фамилии, необходимо ехать в Россию, а это дорого… а порой невозможно. Поэтому я вышла с предложением правительству с тем, чтобы наши консульские учреждения могли выдавать российские паспорта непосредственно в стране постоянного проживания", - сказала Москалькова на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.

https://ria.ru/20221101/grazhdanstvo-1828383533.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

татьяна москалькова, россия