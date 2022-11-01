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Жители Палермо ограничивают себя из-за высоких цен
Жители Палермо ограничивают себя из-за высоких цен - РИА Новости, 01.11.2022
Жители Палермо ограничивают себя из-за высоких цен
Итальянцы поделились своим мнением о повышении цен во время посещения уличного рынка в Палермо.
2022-11-01T14:09
2022-11-01T14:09
2022-11-01T14:09
видео
палермо
италия
инфляция
энергетический кризис
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Годовой уровень инфляции в Италии вырос до 11,9% в октябре 2022 года, что является самым высоким показателем за последние 38 лет. Рост потребительских цен в первую очередь связан с ростом цен на энергоносители. По словам местных жителей, им приходиться покупать только "самое необходимое", чтобы адаптироваться к растущей стоимости жизни.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Жители Палермо ограничивают себя из-за высоких цен
Итальянцы поделились своим мнением о повышении цен во время посещения уличного рынка в Палермо. Годовой уровень инфляции в Италии вырос до 11,9% в октябре 2022 года, что является самым высоким показателем за последние 38 лет. Рост потребительских цен в первую очередь связан с ростом цен на энергоносители. По словам местных жителей, им приходиться покупать только "самое необходимое", чтобы адаптироваться к растущей стоимости жизни.
2022-11-01T14:09
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PT1M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, палермо, италия, инфляция, энергетический кризис , видео
Видео, Палермо, Италия, Инфляция, Энергетический кризис
Жители Палермо ограничивают себя из-за высоких цен
Итальянцы поделились своим мнением о повышении цен во время посещения уличного рынка в Палермо.