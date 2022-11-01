https://ria.ru/20221101/palermo-1828400636.html

Жители Палермо ограничивают себя из-за высоких цен

Жители Палермо ограничивают себя из-за высоких цен - РИА Новости, 01.11.2022

Жители Палермо ограничивают себя из-за высоких цен

Итальянцы поделились своим мнением о повышении цен во время посещения уличного рынка в Палермо.

2022-11-01T14:09

2022-11-01T14:09

2022-11-01T14:09

видео

палермо

италия

инфляция

энергетический кризис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828399306_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f5c4ace0719742042eae187d6d8295cc.jpg

Годовой уровень инфляции в Италии вырос до 11,9% в октябре 2022 года, что является самым высоким показателем за последние 38 лет. Рост потребительских цен в первую очередь связан с ростом цен на энергоносители. По словам местных жителей, им приходиться покупать только "самое необходимое", чтобы адаптироваться к растущей стоимости жизни.

палермо

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алиса Абакумова

Алиса Абакумова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители Палермо ограничивают себя из-за высоких цен Итальянцы поделились своим мнением о повышении цен во время посещения уличного рынка в Палермо. Годовой уровень инфляции в Италии вырос до 11,9% в октябре 2022 года, что является самым высоким показателем за последние 38 лет. Рост потребительских цен в первую очередь связан с ростом цен на энергоносители. По словам местных жителей, им приходиться покупать только "самое необходимое", чтобы адаптироваться к растущей стоимости жизни. 2022-11-01T14:09 true PT1M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиса Абакумова

видео, палермо, италия, инфляция, энергетический кризис , видео