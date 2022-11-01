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Жители Палермо ограничивают себя из-за высоких цен - РИА Новости, 01.11.2022
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Жители Палермо ограничивают себя из-за высоких цен
Жители Палермо ограничивают себя из-за высоких цен - РИА Новости, 01.11.2022
Жители Палермо ограничивают себя из-за высоких цен
Итальянцы поделились своим мнением о повышении цен во время посещения уличного рынка в Палермо.
2022-11-01T14:09
2022-11-01T14:09
видео
палермо
италия
инфляция
энергетический кризис
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Годовой уровень инфляции в Италии вырос до 11,9% в октябре 2022 года, что является самым высоким показателем за последние 38 лет. Рост потребительских цен в первую очередь связан с ростом цен на энергоносители. По словам местных жителей, им приходиться покупать только "самое необходимое", чтобы адаптироваться к растущей стоимости жизни.
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353
60
353
60
Жители Палермо ограничивают себя из-за высоких цен
Итальянцы поделились своим мнением о повышении цен во время посещения уличного рынка в Палермо. Годовой уровень инфляции в Италии вырос до 11,9% в октябре 2022 года, что является самым высоким показателем за последние 38 лет. Рост потребительских цен в первую очередь связан с ростом цен на энергоносители. По словам местных жителей, им приходиться покупать только "самое необходимое", чтобы адаптироваться к растущей стоимости жизни.
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видео, палермо, италия, инфляция, энергетический кризис , видео
Видео, Палермо, Италия, Инфляция, Энергетический кризис
Жители Палермо ограничивают себя из-за высоких цен
Итальянцы поделились своим мнением о повышении цен во время посещения уличного рынка в Палермо.
2022-11-01T14:09
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14:09 01.11.2022
 

Жители Палермо ограничивают себя из-за высоких цен

Читать ria.ru в
Итальянцы поделились своим мнением о повышении цен во время посещения уличного рынка в Палермо.
Годовой уровень инфляции в Италии вырос до 11,9% в октябре 2022 года, что является самым высоким показателем за последние 38 лет. Рост потребительских цен в первую очередь связан с ростом цен на энергоносители. По словам местных жителей, им приходиться покупать только "самое необходимое", чтобы адаптироваться к растущей стоимости жизни.
 
ВидеоПалермоИталияИнфляцияЭнергетический кризис
 
 
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