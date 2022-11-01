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Анкара передаст Москве ответ Киева по продуктовой сделке, сообщил источник

Анкара передаст Москве ответ Киева по продуктовой сделке, сообщил источник - РИА Новости, 01.11.2022

Анкара передаст Москве ответ Киева по продуктовой сделке, сообщил источник

Турция проинформирует Москву об ответе Киева на озабоченности РФ по продуктовой сделке, надеется на конструктивность, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T23:47

2022-11-01T23:47

2022-11-01T23:57

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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Турция проинформирует Москву об ответе Киева на озабоченности РФ по продуктовой сделке, надеется на конструктивность, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с ситуацией.Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара получила письменный ответ Киева на озабоченности Москвы по продуктовой сделке."Безусловно", - ответил собеседник агентства на вопрос, намерена ли турецкая сторона проинформировать Москву об ответе Киева.По словам источника, Турция ведет переговоры с Москвой и Киевом на всех уровнях.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

https://ria.ru/20221101/oon-1828520508.html

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россия, в мире, турция, украина