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Анкара передаст Москве ответ Киева по продуктовой сделке, сообщил источник - РИА Новости, 01.11.2022
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Анкара передаст Москве ответ Киева по продуктовой сделке, сообщил источник
Анкара передаст Москве ответ Киева по продуктовой сделке, сообщил источник - РИА Новости, 01.11.2022
Анкара передаст Москве ответ Киева по продуктовой сделке, сообщил источник
Турция проинформирует Москву об ответе Киева на озабоченности РФ по продуктовой сделке, надеется на конструктивность, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T23:47
2022-11-01T23:57
россия
в мире
турция
украина
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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Турция проинформирует Москву об ответе Киева на озабоченности РФ по продуктовой сделке, надеется на конструктивность, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с ситуацией.Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара получила письменный ответ Киева на озабоченности Москвы по продуктовой сделке."Безусловно", - ответил собеседник агентства на вопрос, намерена ли турецкая сторона проинформировать Москву об ответе Киева.По словам источника, Турция ведет переговоры с Москвой и Киевом на всех уровнях.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
https://ria.ru/20221101/oon-1828520508.html
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россия, в мире, турция, украина
Россия, В мире, Турция, Украина
23:47 01.11.2022 (обновлено: 23:57 01.11.2022)
 
Анкара передаст Москве ответ Киева по продуктовой сделке, сообщил источник

Источник в Стамбуле: Анкара проинформирует Москву об ответе Киева по продуктовой сделке

© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press OfficeПорт Одессы, Украина
Порт Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office
Порт Одессы, Украина. Архивное фото
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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Турция проинформирует Москву об ответе Киева на озабоченности РФ по продуктовой сделке, надеется на конструктивность, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с ситуацией.
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара получила письменный ответ Киева на озабоченности Москвы по продуктовой сделке.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
21:06
МИД призвал ООН проявить себя в качестве гаранта зерновой сделки
"Безусловно", - ответил собеседник агентства на вопрос, намерена ли турецкая сторона проинформировать Москву об ответе Киева.
По словам источника, Турция ведет переговоры с Москвой и Киевом на всех уровнях.
"Все соответствующие ведомства во главе с господином президентом Тайипом Эрдоганом ведут работу для скорейшего возобновления механизма",- отметил он.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
19:38
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки
 
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