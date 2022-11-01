23:47 01.11.2022 (обновлено: 23:57 01.11.2022)
Анкара передаст Москве ответ Киева по продуктовой сделке, сообщил источник
Источник в Стамбуле: Анкара проинформирует Москву об ответе Киева по продуктовой сделке
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press OfficeПорт Одессы, Украина
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office
Порт Одессы, Украина. Архивное фото
АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Турция проинформирует Москву об ответе Киева на озабоченности РФ по продуктовой сделке, надеется на конструктивность, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с ситуацией.
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара получила письменный ответ Киева на озабоченности Москвы по продуктовой сделке.
"Безусловно", - ответил собеседник агентства на вопрос, намерена ли турецкая сторона проинформировать Москву об ответе Киева.
По словам источника, Турция ведет переговоры с Москвой и Киевом на всех уровнях.
"Все соответствующие ведомства во главе с господином президентом Тайипом Эрдоганом ведут работу для скорейшего возобновления механизма",- отметил он.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.