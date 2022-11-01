https://ria.ru/20221101/ospa-1828465497.html
В ВОЗ считают оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения
В ВОЗ считают оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения - РИА Новости, 01.11.2022
В ВОЗ считают оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения
Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с оспой обезьян, по итогам заседания в конце октября пришел к выводу,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:23
2022-11-01T17:23
2022-11-01T17:23
в мире
тедрос адханом гебрейесус
воз
оспа обезьян
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ЦЮРИХ, 1 ноя - РИА Новости. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с оспой обезьян, по итогам заседания в конце октября пришел к выводу, что вспышка этого заболевания остается чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения."Комитет пришел к консенсусному мнению, что это событие (вспышка оспы обезьян – ред.) продолжает соответствовать критериям Международных медико-санитарных правил для чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания комитета, которое состоялось 20 октября.Как уточняется, вспышка оспы обезьян представляет риск на международном уровне и требует скоординированных действий от стран для снижения ее воздействия.Сообщается, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус согласился с рекомендациями комитета.По последним данным ВОЗ, с начала года в 109 странах было зарегистрировано 77,2 тысячи случаев оспы обезьян, 36 человек умерли от инфекции. В июле организация объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.
https://ria.ru/20221031/testirovanie-1828107105.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тедрос адханом гебрейесус, воз, оспа обезьян
В мире, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Оспа обезьян
В ВОЗ считают оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения
Комитет ВОЗ считает оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения
ЦЮРИХ, 1 ноя - РИА Новости. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с оспой обезьян, по итогам заседания в конце октября пришел к выводу, что вспышка этого заболевания остается чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.
"Комитет пришел к консенсусному мнению, что это событие (вспышка оспы обезьян – ред.) продолжает соответствовать критериям Международных медико-санитарных правил для чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания комитета, которое состоялось 20 октября.
Как уточняется, вспышка оспы обезьян представляет риск на международном уровне и требует скоординированных действий от стран для снижения ее воздействия.
Сообщается, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
согласился с рекомендациями комитета.
По последним данным ВОЗ, с начала года в 109 странах было зарегистрировано 77,2 тысячи случаев оспы обезьян, 36 человек умерли от инфекции. В июле организация объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.