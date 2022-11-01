https://ria.ru/20221101/ospa-1828465497.html

В ВОЗ считают оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения

В ВОЗ считают оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения - РИА Новости, 01.11.2022

В ВОЗ считают оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с оспой обезьян, по итогам заседания в конце октября пришел к выводу,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T17:23

2022-11-01T17:23

2022-11-01T17:23

в мире

тедрос адханом гебрейесус

воз

оспа обезьян

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ЦЮРИХ, 1 ноя - РИА Новости. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с оспой обезьян, по итогам заседания в конце октября пришел к выводу, что вспышка этого заболевания остается чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения."Комитет пришел к консенсусному мнению, что это событие (вспышка оспы обезьян – ред.) продолжает соответствовать критериям Международных медико-санитарных правил для чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания комитета, которое состоялось 20 октября.Как уточняется, вспышка оспы обезьян представляет риск на международном уровне и требует скоординированных действий от стран для снижения ее воздействия.Сообщается, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус согласился с рекомендациями комитета.По последним данным ВОЗ, с начала года в 109 странах было зарегистрировано 77,2 тысячи случаев оспы обезьян, 36 человек умерли от инфекции. В июле организация объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.

https://ria.ru/20221031/testirovanie-1828107105.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тедрос адханом гебрейесус, воз, оспа обезьян