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В ВОЗ считают оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения - РИА Новости, 01.11.2022
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В ВОЗ считают оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения
В ВОЗ считают оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения - РИА Новости, 01.11.2022
В ВОЗ считают оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения
Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с оспой обезьян, по итогам заседания в конце октября пришел к выводу,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:23
2022-11-01T17:23
в мире
тедрос адханом гебрейесус
воз
оспа обезьян
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ЦЮРИХ, 1 ноя - РИА Новости. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с оспой обезьян, по итогам заседания в конце октября пришел к выводу, что вспышка этого заболевания остается чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения."Комитет пришел к консенсусному мнению, что это событие (вспышка оспы обезьян – ред.) продолжает соответствовать критериям Международных медико-санитарных правил для чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания комитета, которое состоялось 20 октября.Как уточняется, вспышка оспы обезьян представляет риск на международном уровне и требует скоординированных действий от стран для снижения ее воздействия.Сообщается, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус согласился с рекомендациями комитета.По последним данным ВОЗ, с начала года в 109 странах было зарегистрировано 77,2 тысячи случаев оспы обезьян, 36 человек умерли от инфекции. В июле организация объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.
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в мире, тедрос адханом гебрейесус, воз, оспа обезьян
В мире, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Оспа обезьян
17:23 01.11.2022
 
В ВОЗ считают оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения

Комитет ВОЗ считает оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 1 ноя - РИА Новости. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с оспой обезьян, по итогам заседания в конце октября пришел к выводу, что вспышка этого заболевания остается чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.
"Комитет пришел к консенсусному мнению, что это событие (вспышка оспы обезьян – ред.) продолжает соответствовать критериям Международных медико-санитарных правил для чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания комитета, которое состоялось 20 октября.
Как уточняется, вспышка оспы обезьян представляет риск на международном уровне и требует скоординированных действий от стран для снижения ее воздействия.
Сообщается, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус согласился с рекомендациями комитета.
По последним данным ВОЗ, с начала года в 109 странах было зарегистрировано 77,2 тысячи случаев оспы обезьян, 36 человек умерли от инфекции. В июле организация объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.
Вирус оспы обезьян - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 14:17Россия-Китай: Главное
В Китае разработали методы быстрого тестирования на вирус оспы обезьян
 
В миреТедрос Адханом ГебрейесусВОЗОспа обезьян
 
 
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