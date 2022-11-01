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МИД призвал ООН проявить себя в качестве гаранта зерновой сделки - РИА Новости, 01.11.2022
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МИД призвал ООН проявить себя в качестве гаранта зерновой сделки
МИД призвал ООН проявить себя в качестве гаранта зерновой сделки - РИА Новости, 01.11.2022
МИД призвал ООН проявить себя в качестве гаранта зерновой сделки
ООН должна проявить себя как гарант зерновой сделки, а западные покровители должны понимать, что провокации больше не пройдут, заявила официальный представитель РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T21:06
2022-11-01T21:07
мария захарова
россия
украина
оон
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ООН должна проявить себя как гарант зерновой сделки, а западные покровители должны понимать, что провокации больше не пройдут, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, "нужно сделать так, чтобы те, кто стоит за киевским режимом, коль скоро они являются выгодополучателями от этой самой зерновой сделки, понимали, что никакие подобные провокации… больше не пройдут"."Вся эта история, к сожалению, подверстывалась под выгоду, под огромные деньги западных компаний под прикрытием, как всегда, голодающих", - отметила Захарова, имея в виду, что большая часть зерна в рамках сделки пошла в страны Запада.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
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мария захарова, россия, украина, оон, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Мария Захарова, Россия, Украина, ООН, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
21:06 01.11.2022 (обновлено: 21:07 01.11.2022)
 
МИД призвал ООН проявить себя в качестве гаранта зерновой сделки

Представитель МИД Захарова призвала ООН проявить себя в качестве гаранта зерновой сделки

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ООН должна проявить себя как гарант зерновой сделки, а западные покровители должны понимать, что провокации больше не пройдут, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Когда спрашивают: какие гарантии вы хотите (по зерновой сделке)? А от кого вы хотите гарантий? Да от тех, кто подписался под этой сделкой. И в первую очередь - от ООН, которая выполняла функции посредника и гаранта и предлагала сама эти схемы", - сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".
По ее словам, "нужно сделать так, чтобы те, кто стоит за киевским режимом, коль скоро они являются выгодополучателями от этой самой зерновой сделки, понимали, что никакие подобные провокации… больше не пройдут".
"Вся эта история, к сожалению, подверстывалась под выгоду, под огромные деньги западных компаний под прикрытием, как всегда, голодающих", - отметила Захарова, имея в виду, что большая часть зерна в рамках сделки пошла в страны Запада.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
Сухогруз с зерном - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
19:23
В ООН назвали приостановку движения кораблей по зерновой сделке временной
 
Мария ЗахароваРоссияУкраинаООНВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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