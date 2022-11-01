https://ria.ru/20221101/oon-1828520508.html

МИД призвал ООН проявить себя в качестве гаранта зерновой сделки

МИД призвал ООН проявить себя в качестве гаранта зерновой сделки - РИА Новости, 01.11.2022

МИД призвал ООН проявить себя в качестве гаранта зерновой сделки

ООН должна проявить себя как гарант зерновой сделки, а западные покровители должны понимать, что провокации больше не пройдут, заявила официальный представитель РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T21:06

2022-11-01T21:06

2022-11-01T21:07

мария захарова

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оон

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ООН должна проявить себя как гарант зерновой сделки, а западные покровители должны понимать, что провокации больше не пройдут, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, "нужно сделать так, чтобы те, кто стоит за киевским режимом, коль скоро они являются выгодополучателями от этой самой зерновой сделки, понимали, что никакие подобные провокации… больше не пройдут"."Вся эта история, к сожалению, подверстывалась под выгоду, под огромные деньги западных компаний под прикрытием, как всегда, голодающих", - отметила Захарова, имея в виду, что большая часть зерна в рамках сделки пошла в страны Запада.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

https://ria.ru/20221101/oon-1828499133.html

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мария захарова, россия, украина, оон, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)