https://ria.ru/20221101/oon-1828499133.html

В ООН назвали приостановку движения кораблей по зерновой сделке временной

В ООН назвали приостановку движения кораблей по зерновой сделке временной - РИА Новости, 01.11.2022

В ООН назвали приостановку движения кораблей по зерновой сделке временной

Приостановка движения судов в рамках "черноморской зерновой инициативы" 2 ноября – временная мера, заявил заместитель официального представителя генсека ООН... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T19:23

2022-11-01T19:23

2022-11-01T19:34

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ООН, 1 ноя - РИА Новости. Приостановка движения судов в рамках "черноморской зерновой инициативы" 2 ноября – временная мера, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак."Это временная мера", - сказал Хак на брифинге.Отвечая на вопрос, почему принято такое решение, он сказал: "Решение остановить движение принято на один день. Оно было принято по согласию делегаций Украины, Турции и ООН в СКЦ. Они его выработали. Это часть их обсуждений друг с другом, и они сочли, что так будет лучше поступить завтра".Ранее представитель ООН в Совместном координационном центре Исмини Палла сообщила, что Киев, Турция и ООН не запланировали какого-либо движения судов в рамках "черноморской инициативы" на 2 ноября. Она также указала, что передвижения и досмотры судов в рамках "черноморской зерновой инициативы", которые были осуществлены после приостановки участия РФ в сделке, являются временной и чрезвычайной мерой,Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

https://ria.ru/20221101/zerno-1828455977.html

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оон, фархан хак, в мире, россия, украина, турция