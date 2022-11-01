https://ria.ru/20221101/odkb-1828439664.html
Генсек ОДКБ и глава МИД Белоруссии обсудили безопасность в регионе
Генсек ОДКБ и глава МИД Белоруссии обсудили безопасность в регионе - РИА Новости, 01.11.2022
Генсек ОДКБ и глава МИД Белоруссии обсудили безопасность в регионе
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на встрече в Минске с генеральным секретарём Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:10
2022-11-01T16:10
2022-11-01T16:10
в мире
владимир макей
минск
белоруссия
одкб
станислав зась
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МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на встрече в Минске с генеральным секретарём Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем обсудил региональную безопасность, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства."Состоялась встреча министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с генеральным секретарём Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем, который находится в Беларуси с рабочим визитом. Состоялся заинтересованный обмен мнениями о текущей ситуации в сфере международной и региональной безопасности", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны коснулись перспективных направлений сотрудничества в рамках ОДКБ, в том числе в контексте предстоящего председательства Белоруссии в организации в 2023 году.По данным пресс-службы, особое внимание уделено итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшейся 28 октября в формате видеоконференции, а также ходу подготовки к предстоящим заседаниям уставных органов ОДКБ – сессии Совета коллективной безопасности и совместному заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности."Макей поблагодарил Зася за его деятельность на посту генерального секретаря ОДКБ за прошедший трехлетний период, высоко оценив его вклад в развитие организации и укрепление коллективной безопасности в зоне ответственности ОДКБ", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221101/odkb-1828362702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир макей , минск, белоруссия, одкб, станислав зась
В мире, Владимир Макей , Минск, Белоруссия, ОДКБ, Станислав Зась
Генсек ОДКБ и глава МИД Белоруссии обсудили безопасность в регионе
Генсек ОДКБ Зась и глава МИД Белоруссии Макей обсудили безопасность в регионе
МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на встрече в Минске с генеральным секретарём Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем обсудил региональную безопасность, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Состоялась встреча министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с генеральным секретарём Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем, который находится в Беларуси с рабочим визитом. Состоялся заинтересованный обмен мнениями о текущей ситуации в сфере международной и региональной безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны коснулись перспективных направлений сотрудничества в рамках ОДКБ, в том числе в контексте предстоящего председательства Белоруссии в организации в 2023 году.
По данным пресс-службы, особое внимание уделено итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшейся 28 октября в формате видеоконференции, а также ходу подготовки к предстоящим заседаниям уставных органов ОДКБ – сессии Совета коллективной безопасности и совместному заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности.
"Макей поблагодарил Зася за его деятельность на посту генерального секретаря ОДКБ за прошедший трехлетний период, высоко оценив его вклад в развитие организации и укрепление коллективной безопасности в зоне ответственности ОДКБ", - добавили в пресс-службе.