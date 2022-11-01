https://ria.ru/20221101/odkb-1828439664.html

Генсек ОДКБ и глава МИД Белоруссии обсудили безопасность в регионе

Генсек ОДКБ и глава МИД Белоруссии обсудили безопасность в регионе - РИА Новости, 01.11.2022

Генсек ОДКБ и глава МИД Белоруссии обсудили безопасность в регионе

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на встрече в Минске с генеральным секретарём Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:10

2022-11-01T16:10

2022-11-01T16:10

в мире

владимир макей

минск

белоруссия

одкб

станислав зась

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МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на встрече в Минске с генеральным секретарём Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем обсудил региональную безопасность, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства."Состоялась встреча министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с генеральным секретарём Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем, который находится в Беларуси с рабочим визитом. Состоялся заинтересованный обмен мнениями о текущей ситуации в сфере международной и региональной безопасности", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны коснулись перспективных направлений сотрудничества в рамках ОДКБ, в том числе в контексте предстоящего председательства Белоруссии в организации в 2023 году.По данным пресс-службы, особое внимание уделено итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшейся 28 октября в формате видеоконференции, а также ходу подготовки к предстоящим заседаниям уставных органов ОДКБ – сессии Совета коллективной безопасности и совместному заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности."Макей поблагодарил Зася за его деятельность на посту генерального секретаря ОДКБ за прошедший трехлетний период, высоко оценив его вклад в развитие организации и укрепление коллективной безопасности в зоне ответственности ОДКБ", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221101/odkb-1828362702.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир макей , минск, белоруссия, одкб, станислав зась