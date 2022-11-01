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Совет коллективной безопасности ОДКБ пройдет 23 ноября - РИА Новости, 01.11.2022
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Совет коллективной безопасности ОДКБ пройдет 23 ноября
Совет коллективной безопасности ОДКБ пройдет 23 ноября - РИА Новости, 01.11.2022
Совет коллективной безопасности ОДКБ пройдет 23 ноября
Совет коллективной безопасности ОДКБ, где лидеры стран обсудят помощь Армении, намечен на 23 ноября в Ереване, сообщила организация. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:18
2022-11-01T13:18
станислав зась
александр лукашенко
ереван
армения
белоруссия
одкб
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Совет коллективной безопасности ОДКБ, где лидеры стран обсудят помощь Армении, намечен на 23 ноября в Ереване, сообщила организация."Состоялась встреча президента Беларуси с Генеральным секретарем ОДКБ. Стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности организации, в том числе результаты внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшейся 28 октября. Станислав Зась проинформировал Александра Лукашенко о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, намеченной на 23 ноября в Ереване, а также о выполнении ряда отдельных поручений Совета коллективной безопасности", - сообщила организация в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что сессия пройдет в конце ноября, будет обсуждаться ситуация на армяно-азербайджанской границе.
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станислав зась, александр лукашенко, ереван, армения, белоруссия, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе
Станислав Зась, Александр Лукашенко, Ереван, Армения, Белоруссия, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
13:18 01.11.2022
 
Совет коллективной безопасности ОДКБ пройдет 23 ноября

В ОДКБ сообщили, что Совет коллективной безопасности намечен на 23 ноября в Ереване

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Совет коллективной безопасности ОДКБ, где лидеры стран обсудят помощь Армении, намечен на 23 ноября в Ереване, сообщила организация.
"Состоялась встреча президента Беларуси с Генеральным секретарем ОДКБ. Стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности организации, в том числе результаты внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшейся 28 октября. Станислав Зась проинформировал Александра Лукашенко о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, намеченной на 23 ноября в Ереване, а также о выполнении ряда отдельных поручений Совета коллективной безопасности", - сообщила организация в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что сессия пройдет в конце ноября, будет обсуждаться ситуация на армяно-азербайджанской границе.
Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
12:11
Зась предложил увеличить срок полномочий генерального секретаря ОДКБ
 
Станислав ЗасьАлександр ЛукашенкоЕреванАрменияБелоруссияОДКБСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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