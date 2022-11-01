https://ria.ru/20221101/odkb-1828383016.html

Совет коллективной безопасности ОДКБ пройдет 23 ноября

Совет коллективной безопасности ОДКБ пройдет 23 ноября - РИА Новости, 01.11.2022

Совет коллективной безопасности ОДКБ пройдет 23 ноября

Совет коллективной безопасности ОДКБ, где лидеры стран обсудят помощь Армении, намечен на 23 ноября в Ереване, сообщила организация. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:18

2022-11-01T13:18

2022-11-01T13:18

станислав зась

александр лукашенко

ереван

армения

белоруссия

одкб

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Совет коллективной безопасности ОДКБ, где лидеры стран обсудят помощь Армении, намечен на 23 ноября в Ереване, сообщила организация."Состоялась встреча президента Беларуси с Генеральным секретарем ОДКБ. Стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности организации, в том числе результаты внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшейся 28 октября. Станислав Зась проинформировал Александра Лукашенко о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, намеченной на 23 ноября в Ереване, а также о выполнении ряда отдельных поручений Совета коллективной безопасности", - сообщила организация в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что сессия пройдет в конце ноября, будет обсуждаться ситуация на армяно-азербайджанской границе.

https://ria.ru/20221101/odkb-1828362702.html

ереван

армения

белоруссия

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станислав зась, александр лукашенко, ереван, армения, белоруссия, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе