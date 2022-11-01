11:25 01.11.2022 (обновлено: 11:40 01.11.2022)
Лукашенко призвал не использовать ОДКБ при внутриполитических проблемах
Лукашенко призвал членов ОДКБ не использовать ее для решения внутриполитических проблем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что члены ОДКБ не должны использовать организацию для решения внутренних политических проблем.
"Если кто-то не хочет работать, господь с ним. Но надо работать с теми, кто хочет в ОДКБ работать, и забить раз и навсегда этот железобетонный кол или столб, вокруг которого мы все будем вертеться и крутиться и показывать всему миру, что есть такая военно-политическая организация. Вот в чем позиция Беларуси. Мы за это. Но без всяких игр и использования ОДКБ в решении внутренних политических каких-то проблем. У всех они есть, но у нас ОДКБ не для этого создана", - заявил Лукашенко на встрече в Минске с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Его слова приводит пресс-служба во вторник.
Согласно сообщению, Лукашенко и Зась обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. "Конфликт этот надо заканчивать. И не дай бог мы еще будем разжигать конфликт на таджикско-кыргызской границе. Это тоже недопустимо. Надо это заканчивать. Это не дело, что в рамках ОДКБ мы не можем прекратить эти конфликты. Мы очень серьезно должны обсудить эти вопросы на очередной сессии ОДКБ", - сказал белорусский президент.
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