https://ria.ru/20221101/odkb-1828345854.html

Лукашенко призвал не использовать ОДКБ при внутриполитических проблемах

Лукашенко призвал не использовать ОДКБ при внутриполитических проблемах - РИА Новости, 01.11.2022

Лукашенко призвал не использовать ОДКБ при внутриполитических проблемах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что члены ОДКБ не должны использовать организацию для решения внутренних политических проблем. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:25

2022-11-01T11:25

2022-11-01T11:40

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александр лукашенко

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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что члены ОДКБ не должны использовать организацию для решения внутренних политических проблем."Если кто-то не хочет работать, господь с ним. Но надо работать с теми, кто хочет в ОДКБ работать, и забить раз и навсегда этот железобетонный кол или столб, вокруг которого мы все будем вертеться и крутиться и показывать всему миру, что есть такая военно-политическая организация. Вот в чем позиция Беларуси. Мы за это. Но без всяких игр и использования ОДКБ в решении внутренних политических каких-то проблем. У всех они есть, но у нас ОДКБ не для этого создана", - заявил Лукашенко на встрече в Минске с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Его слова приводит пресс-служба во вторник.Согласно сообщению, Лукашенко и Зась обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. "Конфликт этот надо заканчивать. И не дай бог мы еще будем разжигать конфликт на таджикско-кыргызской границе. Это тоже недопустимо. Надо это заканчивать. Это не дело, что в рамках ОДКБ мы не можем прекратить эти конфликты. Мы очень серьезно должны обсудить эти вопросы на очередной сессии ОДКБ", - сказал белорусский президент.

https://ria.ru/20221029/armeniya-1827756603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

одкб, в мире, александр лукашенко, белоруссия, станислав зась