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Верховный суд разрешил взыскивать компенсацию за незаконные обыски

Верховный суд разрешил взыскивать компенсацию за незаконные обыски - РИА Новости, 01.11.2022

Верховный суд разрешил взыскивать компенсацию за незаконные обыски

Верховный суд РФ разрешил взыскивать компенсацию морального вреда за незаконные обыски и выемки документов, сказано в проекте постановления пленума. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:53

2022-11-01T11:53

2022-11-01T11:53

россия

верховный суд рф

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ разрешил взыскивать компенсацию морального вреда за незаконные обыски и выемки документов, сказано в проекте постановления пленума."Право на компенсацию морального вреда в связи с проведением в жилище обыска, выемки, признанных судом незаконными, возникает как у лиц, в отношении которых судебным решением было санкционировано их проведение, так и у иных лиц, проживающих в жилом помещении, где производятся обыск, выемка", - сказано в проекте.Пленум напоминает, что компенсация положена за незаконное осуждение, привлечение к уголовной и административной ответственности, применение меры пресечения, даже подписки о невыезде и другие формы государственного принуждения.При этом необязательно дожидаться именно оправдательного приговора или постановления о прекращении уголовного дела. Достаточно, например, переквалификации на менее тяжкое обвинение, отмены меры пресечения и так далее.Доказательствами перенесенных моральных страданий могут быть болезни, "эмоциональные страдания в результате нарушений со стороны государственных органов и должностных лиц прав и свобод человека и гражданина", чувство унижения достоинства, изменение привычного образа жизни и тому подобное.

https://ria.ru/20221026/yandeks-1826867098.html

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