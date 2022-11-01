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Верховный суд разрешил взыскивать компенсацию за незаконные обыски - РИА Новости, 01.11.2022
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Верховный суд разрешил взыскивать компенсацию за незаконные обыски
Верховный суд разрешил взыскивать компенсацию за незаконные обыски - РИА Новости, 01.11.2022
Верховный суд разрешил взыскивать компенсацию за незаконные обыски
Верховный суд РФ разрешил взыскивать компенсацию морального вреда за незаконные обыски и выемки документов, сказано в проекте постановления пленума. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:53
2022-11-01T11:53
россия
верховный суд рф
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ разрешил взыскивать компенсацию морального вреда за незаконные обыски и выемки документов, сказано в проекте постановления пленума."Право на компенсацию морального вреда в связи с проведением в жилище обыска, выемки, признанных судом незаконными, возникает как у лиц, в отношении которых судебным решением было санкционировано их проведение, так и у иных лиц, проживающих в жилом помещении, где производятся обыск, выемка", - сказано в проекте.Пленум напоминает, что компенсация положена за незаконное осуждение, привлечение к уголовной и административной ответственности, применение меры пресечения, даже подписки о невыезде и другие формы государственного принуждения.При этом необязательно дожидаться именно оправдательного приговора или постановления о прекращении уголовного дела. Достаточно, например, переквалификации на менее тяжкое обвинение, отмены меры пресечения и так далее.Доказательствами перенесенных моральных страданий могут быть болезни, "эмоциональные страдания в результате нарушений со стороны государственных органов и должностных лиц прав и свобод человека и гражданина", чувство унижения достоинства, изменение привычного образа жизни и тому подобное.
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россия, верховный суд рф
Россия, Верховный суд РФ
11:53 01.11.2022
 
Верховный суд разрешил взыскивать компенсацию за незаконные обыски

Верховный суд разрешил взыскивать компенсацию морального вреда за незаконные обыски

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПолицейские у здания суда
Полицейские у здания суда - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Полицейские у здания суда. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ разрешил взыскивать компенсацию морального вреда за незаконные обыски и выемки документов, сказано в проекте постановления пленума.
"Право на компенсацию морального вреда в связи с проведением в жилище обыска, выемки, признанных судом незаконными, возникает как у лиц, в отношении которых судебным решением было санкционировано их проведение, так и у иных лиц, проживающих в жилом помещении, где производятся обыск, выемка", - сказано в проекте.
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Пленум напоминает, что компенсация положена за незаконное осуждение, привлечение к уголовной и административной ответственности, применение меры пресечения, даже подписки о невыезде и другие формы государственного принуждения.
При этом необязательно дожидаться именно оправдательного приговора или постановления о прекращении уголовного дела. Достаточно, например, переквалификации на менее тяжкое обвинение, отмены меры пресечения и так далее.
Доказательствами перенесенных моральных страданий могут быть болезни, "эмоциональные страдания в результате нарушений со стороны государственных органов и должностных лиц прав и свобод человека и гражданина", чувство унижения достоинства, изменение привычного образа жизни и тому подобное.
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