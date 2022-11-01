Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/obstrely-1828311277.html
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов - РИА Новости, 01.11.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов
Украинские войска ночью и утром выпустили по Донецку 11 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T08:46
2022-11-01T08:46
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190642_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1bdceede2bb0e798ddaf4f01ac6596b6.jpg
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска ночью и утром выпустили по Донецку 11 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский, Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 06.07 мск украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка тремя снарядами калибром 155 миллиметров, а в 08.13 мск - Кировский район Донецка тремя снарядами калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190642_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_6e9ad9056f8d6fe6f060f96e1123155f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
08:46 01.11.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов за ночь и утро

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска ночью и утром выпустили по Донецку 11 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский, Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 06.07 мск украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка тремя снарядами калибром 155 миллиметров, а в 08.13 мск - Кировский район Донецка тремя снарядами калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала