Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов за ночь и утро
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска ночью и утром выпустили по Донецку 11 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский, Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 06.07 мск украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка тремя снарядами калибром 155 миллиметров, а в 08.13 мск - Кировский район Донецка тремя снарядами калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.