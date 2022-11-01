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Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов - РИА Новости, 01.11.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов

Украинские войска ночью и утром выпустили по Донецку 11 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T08:46

2022-11-01T08:46

2022-11-01T08:46

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска ночью и утром выпустили по Донецку 11 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский, Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 06.07 мск украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка тремя снарядами калибром 155 миллиметров, а в 08.13 мск - Кировский район Донецка тремя снарядами калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины