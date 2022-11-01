https://ria.ru/20221101/obstrel-1828517268.html
Курский приграничный поселок обстреляли со стороны Украины
Курский приграничный поселок обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 01.11.2022
Курский приграничный поселок обстреляли со стороны Украины
Поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T20:43
2022-11-01T20:43
2022-11-01T21:14
роман старовойт
курская область
украина
глушковский район
вооруженные силы украины
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Днем ВСУ обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе. Пострадавших нет. Повреждения получил трехэтажный дом, выбито около 20 окон. Завтра специалисты проведут замеры для ремонта", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Курская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Президент РФ Владимир Путин поручил ввести с 20 октября на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман старовойт, курская область, украина, глушковский район, вооруженные силы украины
Роман Старовойт, Курская область, Украина, Глушковский район, Вооруженные силы Украины
20:43 01.11.2022 (обновлено: 21:14 01.11.2022)
Курский приграничный поселок обстреляли со стороны Украины
Курский губернатор Старовойт: поселок Краснооктябрьский обстреляли со стороны Украины