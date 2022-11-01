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Курский приграничный поселок обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 01.11.2022
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Курский приграничный поселок обстреляли со стороны Украины
Курский приграничный поселок обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 01.11.2022
Курский приграничный поселок обстреляли со стороны Украины
Поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T20:43
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роман старовойт
курская область
украина
глушковский район
вооруженные силы украины
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Днем ВСУ обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе. Пострадавших нет. Повреждения получил трехэтажный дом, выбито около 20 окон. Завтра специалисты проведут замеры для ремонта", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Курская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Президент РФ Владимир Путин поручил ввести с 20 октября на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".
курская область
украина
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роман старовойт, курская область, украина, глушковский район, вооруженные силы украины
Роман Старовойт, Курская область, Украина, Глушковский район, Вооруженные силы Украины
20:43 01.11.2022 (обновлено: 21:14 01.11.2022)
 
Курский приграничный поселок обстреляли со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт: поселок Краснооктябрьский обстреляли со стороны Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда в руках сотрудника следственного комитета
Осколки снаряда в руках сотрудника следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда в руках сотрудника следственного комитета. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Днем ВСУ обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе. Пострадавших нет. Повреждения получил трехэтажный дом, выбито около 20 окон. Завтра специалисты проведут замеры для ремонта", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Курская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Президент РФ Владимир Путин поручил ввести с 20 октября на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".
 
Роман СтаровойтКурская областьУкраинаГлушковский районВооруженные силы Украины
 
 
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