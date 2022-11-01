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Курский приграничный поселок обстреляли со стороны Украины

Курский приграничный поселок обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 01.11.2022

Курский приграничный поселок обстреляли со стороны Украины

Поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T20:43

2022-11-01T20:43

2022-11-01T21:14

роман старовойт

курская область

украина

глушковский район

вооруженные силы украины

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Днем ВСУ обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе. Пострадавших нет. Повреждения получил трехэтажный дом, выбито около 20 окон. Завтра специалисты проведут замеры для ремонта", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Курская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Президент РФ Владимир Путин поручил ввести с 20 октября на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".

курская область

украина

глушковский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

роман старовойт, курская область, украина, глушковский район, вооруженные силы украины