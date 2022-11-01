Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
Разбитое стекло в окне жилого дома. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.49 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 13.05 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 13.25 по Кировскому району - четыре снаряда калибром 152 миллиметра, а в 13.37 по Петровскому и Кировскому районам города - также четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Кроме того, в 13.30 украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Украинские войска обстреляли также Никитовский район Горловки. В 13.25 по городу выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра, а в 13.35 - пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.