https://ria.ru/20221101/obstrel-1828401236.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 01.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:09

2022-11-01T14:09

2022-11-01T14:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

горловка

ясиноватая

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.49 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.05 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 13.25 по Кировскому району - четыре снаряда калибром 152 миллиметра, а в 13.37 по Петровскому и Кировскому районам города - также четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 13.30 украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Украинские войска обстреляли также Никитовский район Горловки. В 13.25 по городу выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра, а в 13.35 - пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://radiosputnik.ria.ru/20221031/donetsk-1828176689.html

https://ria.ru/20221101/rebenok-1828382873.html

донецк

горловка

ясиноватая

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, горловка, ясиноватая, нато, сцкк