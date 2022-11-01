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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/obstrel-1828401236.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 01.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:09
2022-11-01T14:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
ясиноватая
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.49 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.05 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 13.25 по Кировскому району - четыре снаряда калибром 152 миллиметра, а в 13.37 по Петровскому и Кировскому районам города - также четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 13.30 украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Украинские войска обстреляли также Никитовский район Горловки. В 13.25 по городу выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра, а в 13.35 - пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://radiosputnik.ria.ru/20221031/donetsk-1828176689.html
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в мире, донецк, горловка, ясиноватая, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Ясиноватая, НАТО, СЦКК
14:09 01.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло в окне жилого дома
Разбитое стекло в окне жилого дома - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло в окне жилого дома. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.49 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 13.05 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 13.25 по Кировскому району - четыре снаряда калибром 152 миллиметра, а в 13.37 по Петровскому и Кировскому районам города - также четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Кроме того, в 13.30 украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
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Украинские войска обстреляли также Никитовский район Горловки. В 13.25 по городу выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра, а в 13.35 - пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаЯсиноватаяНАТОСЦКК
 
 
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