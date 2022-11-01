https://ria.ru/20221101/obsledovanie-1828439550.html

Новак рассказал о ходе российского обследования "Северных потоков"

Новак рассказал о ходе российского обследования "Северных потоков" - РИА Новости, 01.11.2022

Новак рассказал о ходе российского обследования "Северных потоков"

Россия только приступила к обследованию "Северных потоков", официальных бумаг об итогах пока нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:10

2022-11-01T16:10

2022-11-01T16:27

россия

северный поток

экономика

александр новак

европа

германия

газпром

генеральная прокуратура рф

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ГРОЗНЫЙ, 1 ноя - РИА Новости. Россия только приступила к обследованию "Северных потоков", официальных бумаг об итогах пока нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.Президент РФ Владимир Путин накануне сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт."Официальных бумаг нет еще пока. Еще идут обследования. Конечно, с мест докладывают руководству "Газпрома". Думаю, информация какая-то есть, но я не могу ее сказать. Работа идет каждый день, они только приступили к работе", - ответил Новак на вопрос, есть ли предварительные итоги обследования "Северных потоков".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

https://ria.ru/20221101/rossiya-1828443936.html

https://ria.ru/20221101/molchanie-1828397940.html

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россия, северный поток, экономика, александр новак, европа, германия, газпром, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, авария на "северных потоках"