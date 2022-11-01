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Новак рассказал о ходе российского обследования "Северных потоков"
Новак рассказал о ходе российского обследования "Северных потоков" - РИА Новости, 01.11.2022
Новак рассказал о ходе российского обследования "Северных потоков"
Россия только приступила к обследованию "Северных потоков", официальных бумаг об итогах пока нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:10
2022-11-01T16:10
2022-11-01T16:27
россия
северный поток
экономика
александр новак
европа
германия
газпром
генеральная прокуратура рф
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ГРОЗНЫЙ, 1 ноя - РИА Новости. Россия только приступила к обследованию "Северных потоков", официальных бумаг об итогах пока нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.Президент РФ Владимир Путин накануне сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт."Официальных бумаг нет еще пока. Еще идут обследования. Конечно, с мест докладывают руководству "Газпрома". Думаю, информация какая-то есть, но я не могу ее сказать. Работа идет каждый день, они только приступили к работе", - ответил Новак на вопрос, есть ли предварительные итоги обследования "Северных потоков".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
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россия, северный поток, экономика, александр новак, европа, германия, газпром, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Россия, Северный поток, Экономика, Александр Новак, Европа, Германия, Газпром, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
16:10 01.11.2022 (обновлено: 16:27 01.11.2022)
Новак рассказал о ходе российского обследования "Северных потоков"
Новак: Россия приступила к обследованию "Северных потоков", официальных бумаг еще нет