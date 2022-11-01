https://ria.ru/20221101/obekty-1828515725.html

"Лидеры наследия" вернут нижегородские исторические объекты в жизнь

"Лидеры наследия" вернут нижегородские исторические объекты в жизнь - РИА Новости, 01.11.2022

"Лидеры наследия" вернут нижегородские исторические объекты в жизнь

Программу по подготовке команд, которые займутся сохранением объектов исторического наследия и включением их в современную жизнь, разработают в Нижегородской... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T20:34

2022-11-01T20:34

2022-11-01T20:37

нижегородская область

общество

глеб никитин

нижегородская область

арзамас

городец

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Программу по подготовке команд, которые займутся сохранением объектов исторического наследия и включением их в современную жизнь, разработают в Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин.Четырехстороннее соглашение о разработке программы "Лидеры наследия" между Агентством по сохранению и развитию исторической среды Нижегородской области, Нижегородским архитектурно-строительным университетом, нижегородским филиалом Высшей школы экономики и Корпоративным университетом правительства Нижегородской области (КУПНО) было подписано во вторник."Программа "Лидеры наследия" появится в Нижегородской области. Задача – сформировать в районах команды из активистов, представителей администраций и бизнеса, они будут разрабатывать проекты по включению исторических объектов в современную жизнь", - написал Никитин в своем Telegram-канале.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что "цель программы - создание и подготовка муниципальных команд на местах, способных при участии наших университетов и КУПНО разрабатывать планы по тем объектам, которые важно сохранить, а затем воплощать эти планы в жизнь".Как сообщает пресс-служба правительства региона, Никитин встретился с участниками фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест". Губернатор отметил, что в 2022 году фестиваль проводился в пятый раз. В частности, за эти годы удалось запустить масштабный проект развития квартала церкви Трех святителей."Практически каждый объект культурного наследия в этом квартале сейчас либо уже восстановлен, либо восстанавливается. В начале 2018 года, когда мы обсуждали проект, это даже представить себе было невозможно. А сейчас там обновляются дворы, дорожная сеть, убираются провода в рамках инициативы "Чистое небо". Квартал обретает свой исторический облик", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области.Никитин подчеркнул, что в волонтерской деятельности участвует все больше людей. В этом году фестиваль впервые состоялся в Арзамасе. Также было организовано обучение волонтеров в Городце, Балахне, Павлове. "Люди, которые там живут, проявляют инициативу, готовы учиться, воспринимать опыт и стать частью этого большого движения. Это необходимо ценить и помогать. Опыт "Том Сойер Феста" нужно обязательно тиражировать", - добавил губернатор.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, глеб никитин, нижегородская область, арзамас, городец