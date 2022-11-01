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"Лидеры наследия" вернут нижегородские исторические объекты в жизнь
"Лидеры наследия" вернут нижегородские исторические объекты в жизнь - РИА Новости, 01.11.2022
"Лидеры наследия" вернут нижегородские исторические объекты в жизнь
Программу по подготовке команд, которые займутся сохранением объектов исторического наследия и включением их в современную жизнь, разработают в Нижегородской... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T20:34
2022-11-01T20:34
2022-11-01T20:37
нижегородская область
общество
глеб никитин
нижегородская область
арзамас
городец
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Программу по подготовке команд, которые займутся сохранением объектов исторического наследия и включением их в современную жизнь, разработают в Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин.Четырехстороннее соглашение о разработке программы "Лидеры наследия" между Агентством по сохранению и развитию исторической среды Нижегородской области, Нижегородским архитектурно-строительным университетом, нижегородским филиалом Высшей школы экономики и Корпоративным университетом правительства Нижегородской области (КУПНО) было подписано во вторник."Программа "Лидеры наследия" появится в Нижегородской области. Задача – сформировать в районах команды из активистов, представителей администраций и бизнеса, они будут разрабатывать проекты по включению исторических объектов в современную жизнь", - написал Никитин в своем Telegram-канале.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что "цель программы - создание и подготовка муниципальных команд на местах, способных при участии наших университетов и КУПНО разрабатывать планы по тем объектам, которые важно сохранить, а затем воплощать эти планы в жизнь".Как сообщает пресс-служба правительства региона, Никитин встретился с участниками фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест". Губернатор отметил, что в 2022 году фестиваль проводился в пятый раз. В частности, за эти годы удалось запустить масштабный проект развития квартала церкви Трех святителей."Практически каждый объект культурного наследия в этом квартале сейчас либо уже восстановлен, либо восстанавливается. В начале 2018 года, когда мы обсуждали проект, это даже представить себе было невозможно. А сейчас там обновляются дворы, дорожная сеть, убираются провода в рамках инициативы "Чистое небо". Квартал обретает свой исторический облик", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области.Никитин подчеркнул, что в волонтерской деятельности участвует все больше людей. В этом году фестиваль впервые состоялся в Арзамасе. Также было организовано обучение волонтеров в Городце, Балахне, Павлове. "Люди, которые там живут, проявляют инициативу, готовы учиться, воспринимать опыт и стать частью этого большого движения. Это необходимо ценить и помогать. Опыт "Том Сойер Феста" нужно обязательно тиражировать", - добавил губернатор.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, глеб никитин, нижегородская область, арзамас, городец
Нижегородская область, Общество, Глеб Никитин, Нижегородская область, Арзамас, Городец
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости.
Программу по подготовке команд, которые займутся сохранением объектов исторического наследия и включением их в современную жизнь, разработают в Нижегородской области, заявил
глава региона Глеб Никитин.
Четырехстороннее соглашение о разработке программы "Лидеры наследия" между Агентством по сохранению и развитию исторической среды Нижегородской области
, Нижегородским архитектурно-строительным университетом, нижегородским филиалом Высшей школы экономики и Корпоративным университетом правительства Нижегородской области (КУПНО) было подписано во вторник.
"Программа "Лидеры наследия" появится в Нижегородской области. Задача – сформировать в районах команды из активистов, представителей администраций и бизнеса, они будут разрабатывать проекты по включению исторических объектов в современную жизнь", - написал Никитин
в своем Telegram-канале.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что "цель программы - создание и подготовка муниципальных команд на местах, способных при участии наших университетов и КУПНО разрабатывать планы по тем объектам, которые важно сохранить, а затем воплощать эти планы в жизнь".
Как сообщает пресс-служба правительства региона, Никитин встретился с участниками фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест". Губернатор отметил, что в 2022 году фестиваль проводился в пятый раз. В частности, за эти годы удалось запустить масштабный проект развития квартала церкви Трех святителей.
"Практически каждый объект культурного наследия в этом квартале сейчас либо уже восстановлен, либо восстанавливается. В начале 2018 года, когда мы обсуждали проект, это даже представить себе было невозможно. А сейчас там обновляются дворы, дорожная сеть, убираются провода в рамках инициативы "Чистое небо". Квартал обретает свой исторический облик", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области.
Никитин подчеркнул, что в волонтерской деятельности участвует все больше людей. В этом году фестиваль впервые состоялся в Арзамасе
. Также было организовано обучение волонтеров в Городце
, Балахне
, Павлове. "Люди, которые там живут, проявляют инициативу, готовы учиться, воспринимать опыт и стать частью этого большого движения. Это необходимо ценить и помогать. Опыт "Том Сойер Феста" нужно обязательно тиражировать", - добавил губернатор.
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