https://ria.ru/20221101/nochiskusstv-1828336320.html

Более двухсот площадок Москвы примут участие в акции "Ночь искусств"

Более двухсот площадок Москвы примут участие в акции "Ночь искусств" - РИА Новости, 01.11.2022

Более двухсот площадок Москвы примут участие в акции "Ночь искусств"

Более 200 городских площадок Москвы примут участие в десятой юбилейной всероссийской акции "Ночь искусств", сообщили в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:09

2022-11-01T11:09

2022-11-01T11:09

культура

новости культуры

москва

зарядье

акция "ночь искусств"

музеи

выставки

куда сходить

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Более 200 городских площадок Москвы примут участие в десятой юбилейной всероссийской акции "Ночь искусств", сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.В программе концерты, спектакли, экскурсии, выставки, мастер-классы, поэтические встречи и литературные балы.Акция пройдет в двух форматах: онлайн и оффлайн. Главными площадками станут Московский концертный зал "Зарядье", кинотеатр "Космос" и МГВЗ "Новый Манеж".Например, в "Зарядье" состоится благотворительный концерт Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского. Все вырученные средства перечислят на помощь мирному населению Донбасса. В "Космосе" пройдет концерт "Московские киносезоны". В Новом Манеже ожидается показ итоговой постановки проекта "Непокоренные", созданной деятелями культуры Луганской Народной Республики, Москвы и других регионов России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, москва, зарядье, акция "ночь искусств", музеи, выставки, куда сходить , донбасс