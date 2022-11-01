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Более двухсот площадок Москвы примут участие в акции "Ночь искусств" - РИА Новости, 01.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221101/nochiskusstv-1828336320.html
Более двухсот площадок Москвы примут участие в акции "Ночь искусств"
Более двухсот площадок Москвы примут участие в акции "Ночь искусств" - РИА Новости, 01.11.2022
Более двухсот площадок Москвы примут участие в акции "Ночь искусств"
Более 200 городских площадок Москвы примут участие в десятой юбилейной всероссийской акции "Ночь искусств", сообщили в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:09
2022-11-01T11:09
культура
новости культуры
москва
зарядье
акция "ночь искусств"
музеи
выставки
куда сходить
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Более 200 городских площадок Москвы примут участие в десятой юбилейной всероссийской акции "Ночь искусств", сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.В программе концерты, спектакли, экскурсии, выставки, мастер-классы, поэтические встречи и литературные балы.Акция пройдет в двух форматах: онлайн и оффлайн. Главными площадками станут Московский концертный зал "Зарядье", кинотеатр "Космос" и МГВЗ "Новый Манеж".Например, в "Зарядье" состоится благотворительный концерт Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского. Все вырученные средства перечислят на помощь мирному населению Донбасса. В "Космосе" пройдет концерт "Московские киносезоны". В Новом Манеже ожидается показ итоговой постановки проекта "Непокоренные", созданной деятелями культуры Луганской Народной Республики, Москвы и других регионов России.
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новости культуры, москва, зарядье, акция "ночь искусств", музеи, выставки, куда сходить , донбасс
Культура, Новости культуры, Москва, Зарядье, Акция "Ночь искусств", Музеи, Выставки, куда сходить , Донбасс
11:09 01.11.2022
 
Более двухсот площадок Москвы примут участие в акции "Ночь искусств"

Более 200 городских площадок Москвы примут участие в юбилейной акции "Ночь искусств"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкОткрытие концертного зала "Зарядье"
Открытие концертного зала Зарядье - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Более 200 городских площадок Москвы примут участие в десятой юбилейной всероссийской акции "Ночь искусств", сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.
В программе концерты, спектакли, экскурсии, выставки, мастер-классы, поэтические встречи и литературные балы.
Акция пройдет в двух форматах: онлайн и оффлайн. Главными площадками станут Московский концертный зал "Зарядье", кинотеатр "Космос" и МГВЗ "Новый Манеж".
Например, в "Зарядье" состоится благотворительный концерт Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского. Все вырученные средства перечислят на помощь мирному населению Донбасса.
В "Космосе" пройдет концерт "Московские киносезоны".
В Новом Манеже ожидается показ итоговой постановки проекта "Непокоренные", созданной деятелями культуры Луганской Народной Республики, Москвы и других регионов России.
Государственная Третьяковская галерея - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 17:07Культура
Вход на выставки Новой Третьяковки будет бесплатным в "Ночь искусств"
 
КультураНовости культурыМоскваЗарядьеАкция "Ночь искусств"МузеиВыставкикуда сходитьДонбасс
 
 
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