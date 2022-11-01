https://ria.ru/20221101/neft-1828491823.html
В Коми ликвидировали последствия разлива нефти
В Коми ликвидировали последствия разлива нефти - РИА Новости, 01.11.2022
В Коми ликвидировали последствия разлива нефти
Последствия разлива нефти, который произошел 15 октября в Княжпогостском районе Коми, полностью ликвидированы, сообщило во вторник Минприроды региона. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T18:53
2022-11-01T18:53
2022-11-01T18:53
происшествия
княжпогостский район
республика коми
нефть
россия
транснефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732635938_0:0:1023:575_1920x0_80_0_0_cf5391f8e66456864999b50846da7867.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Последствия разлива нефти, который произошел 15 октября в Княжпогостском районе Коми, полностью ликвидированы, сообщило во вторник Минприроды региона.Утечка около 100 кубометров нефти произошла две с половиной недели назад, 15 октября, из магистрального нефтепровода "Транснефти" из Ухты в Ярославль после скачка давления. В Княжпогостском районе пришлось вводить режим ЧС: площадь загрязнения, как информировали республиканские власти, составила около 0,8 гектара."Как сообщило "Транснефть – Север", работы по ликвидации последствий выхода нефти на магистральном трубопроводе Ухта – Ярославль завершены в соответствии с заявленными сроками", - говорится в релизе.Как уточняет Минприроды Коми, загрязненная территория полностью очищена, а собранный грунт вывезен на специальный полигон для утилизации безопасным для окружающей среды способом. Также начался первый этап технической рекультивации участка, в рамках которого туда доставляется новый грунт из специализированных карьеров.Весной "Транснефть – Север" планирует провести биологическую рекультивацию участка, предполагающую посев трав с использованием минеральных удобрений. Экологический мониторинг на участке продолжится, в том числе весной после таяния снега.Прокачка нефти по участку возобновилась через три дня после ЧП, 18 октября, сообщала компания "Транснефть – Север".
https://ria.ru/20221020/angara-1825364628.html
https://ria.ru/20220719/krazha-1803507103.html
княжпогостский район
республика коми
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732635938_0:128:1023:895_1920x0_80_0_0_676bbdc2bfa478d9e9228495485dd58d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, княжпогостский район, республика коми, нефть, россия, транснефть
Происшествия, Княжпогостский район, Республика Коми, Нефть, Россия, Транснефть
В Коми ликвидировали последствия разлива нефти
В Княжпогостском районе Коми полностью ликвидировали последствия разлива нефти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости.
Последствия разлива нефти, который произошел 15 октября в Княжпогостском районе Коми, полностью ликвидированы, сообщило
во вторник Минприроды региона.
Утечка около 100 кубометров нефти произошла две с половиной недели назад, 15 октября, из магистрального нефтепровода "Транснефти
" из Ухты
в Ярославль
после скачка давления. В Княжпогостском районе пришлось вводить режим ЧС: площадь загрязнения, как информировали республиканские власти, составила около 0,8 гектара.
"Как сообщило "Транснефть – Север", работы по ликвидации последствий выхода нефти на магистральном трубопроводе Ухта – Ярославль завершены в соответствии с заявленными сроками", - говорится в релизе.
Как уточняет Минприроды Коми, загрязненная территория полностью очищена, а собранный грунт вывезен на специальный полигон для утилизации безопасным для окружающей среды способом. Также начался первый этап технической рекультивации участка, в рамках которого туда доставляется новый грунт из специализированных карьеров.
Весной "Транснефть – Север" планирует провести биологическую рекультивацию участка, предполагающую посев трав с использованием минеральных удобрений. Экологический мониторинг на участке продолжится, в том числе весной после таяния снега.
Прокачка нефти по участку возобновилась через три дня после ЧП, 18 октября, сообщала компания "Транснефть – Север".