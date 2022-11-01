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В Коми ликвидировали последствия разлива нефти - РИА Новости, 01.11.2022
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В Коми ликвидировали последствия разлива нефти
В Коми ликвидировали последствия разлива нефти - РИА Новости, 01.11.2022
В Коми ликвидировали последствия разлива нефти
Последствия разлива нефти, который произошел 15 октября в Княжпогостском районе Коми, полностью ликвидированы, сообщило во вторник Минприроды региона. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T18:53
2022-11-01T18:53
происшествия
княжпогостский район
республика коми
нефть
россия
транснефть
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Последствия разлива нефти, который произошел 15 октября в Княжпогостском районе Коми, полностью ликвидированы, сообщило во вторник Минприроды региона.Утечка около 100 кубометров нефти произошла две с половиной недели назад, 15 октября, из магистрального нефтепровода "Транснефти" из Ухты в Ярославль после скачка давления. В Княжпогостском районе пришлось вводить режим ЧС: площадь загрязнения, как информировали республиканские власти, составила около 0,8 гектара."Как сообщило "Транснефть – Север", работы по ликвидации последствий выхода нефти на магистральном трубопроводе Ухта – Ярославль завершены в соответствии с заявленными сроками", - говорится в релизе.Как уточняет Минприроды Коми, загрязненная территория полностью очищена, а собранный грунт вывезен на специальный полигон для утилизации безопасным для окружающей среды способом. Также начался первый этап технической рекультивации участка, в рамках которого туда доставляется новый грунт из специализированных карьеров.Весной "Транснефть – Север" планирует провести биологическую рекультивацию участка, предполагающую посев трав с использованием минеральных удобрений. Экологический мониторинг на участке продолжится, в том числе весной после таяния снега.Прокачка нефти по участку возобновилась через три дня после ЧП, 18 октября, сообщала компания "Транснефть – Север".
https://ria.ru/20221020/angara-1825364628.html
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княжпогостский район
республика коми
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происшествия, княжпогостский район, республика коми, нефть, россия, транснефть
Происшествия, Княжпогостский район, Республика Коми, Нефть, Россия, Транснефть
18:53 01.11.2022
 
В Коми ликвидировали последствия разлива нефти

В Княжпогостском районе Коми полностью ликвидировали последствия разлива нефти

© Фото : @_svetlana__radionova_/InstagramМесто разлива нефтесодержащей жидкости в Коми
Место разлива нефтесодержащей жидкости в Коми - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : @_svetlana__radionova_/Instagram
Место разлива нефтесодержащей жидкости в Коми. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Последствия разлива нефти, который произошел 15 октября в Княжпогостском районе Коми, полностью ликвидированы, сообщило во вторник Минприроды региона.
Утечка около 100 кубометров нефти произошла две с половиной недели назад, 15 октября, из магистрального нефтепровода "Транснефти" из Ухты в Ярославль после скачка давления. В Княжпогостском районе пришлось вводить режим ЧС: площадь загрязнения, как информировали республиканские власти, составила около 0,8 гектара.
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"Как сообщило "Транснефть – Север", работы по ликвидации последствий выхода нефти на магистральном трубопроводе Ухта – Ярославль завершены в соответствии с заявленными сроками", - говорится в релизе.
Как уточняет Минприроды Коми, загрязненная территория полностью очищена, а собранный грунт вывезен на специальный полигон для утилизации безопасным для окружающей среды способом. Также начался первый этап технической рекультивации участка, в рамках которого туда доставляется новый грунт из специализированных карьеров.
Весной "Транснефть – Север" планирует провести биологическую рекультивацию участка, предполагающую посев трав с использованием минеральных удобрений. Экологический мониторинг на участке продолжится, в том числе весной после таяния снега.
Прокачка нефти по участку возобновилась через три дня после ЧП, 18 октября, сообщала компания "Транснефть – Север".
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ПроисшествияКняжпогостский районРеспублика КомиНефтьРоссияТранснефть
 
 
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