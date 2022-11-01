https://ria.ru/20221101/neft-1828491823.html

В Коми ликвидировали последствия разлива нефти

В Коми ликвидировали последствия разлива нефти - РИА Новости, 01.11.2022

В Коми ликвидировали последствия разлива нефти

Последствия разлива нефти, который произошел 15 октября в Княжпогостском районе Коми, полностью ликвидированы, сообщило во вторник Минприроды региона. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T18:53

2022-11-01T18:53

2022-11-01T18:53

происшествия

княжпогостский район

республика коми

нефть

россия

транснефть

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Последствия разлива нефти, который произошел 15 октября в Княжпогостском районе Коми, полностью ликвидированы, сообщило во вторник Минприроды региона.Утечка около 100 кубометров нефти произошла две с половиной недели назад, 15 октября, из магистрального нефтепровода "Транснефти" из Ухты в Ярославль после скачка давления. В Княжпогостском районе пришлось вводить режим ЧС: площадь загрязнения, как информировали республиканские власти, составила около 0,8 гектара."Как сообщило "Транснефть – Север", работы по ликвидации последствий выхода нефти на магистральном трубопроводе Ухта – Ярославль завершены в соответствии с заявленными сроками", - говорится в релизе.Как уточняет Минприроды Коми, загрязненная территория полностью очищена, а собранный грунт вывезен на специальный полигон для утилизации безопасным для окружающей среды способом. Также начался первый этап технической рекультивации участка, в рамках которого туда доставляется новый грунт из специализированных карьеров.Весной "Транснефть – Север" планирует провести биологическую рекультивацию участка, предполагающую посев трав с использованием минеральных удобрений. Экологический мониторинг на участке продолжится, в том числе весной после таяния снега.Прокачка нефти по участку возобновилась через три дня после ЧП, 18 октября, сообщала компания "Транснефть – Север".

https://ria.ru/20221020/angara-1825364628.html

https://ria.ru/20220719/krazha-1803507103.html

княжпогостский район

республика коми

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, княжпогостский район, республика коми, нефть, россия, транснефть