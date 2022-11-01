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Добыча нефти в России в октябре составила 9,9 миллиона баррелей в сутки
Добыча нефти в России в октябре составила 9,9 миллиона баррелей в сутки - РИА Новости, 01.11.2022
Добыча нефти в России в октябре составила 9,9 миллиона баррелей в сутки
Добыча нефти в России в октябре составила 9,9 миллиона баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:04
2022-11-01T16:04
2022-11-01T16:04
экономика
александр новак
россия
цены на нефть
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ГРОЗНЫЙ, 1 ноя - РИА Новости. Добыча нефти в России в октябре составила 9,9 миллиона баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."9,9 (миллиона баррелей в сутки)", - сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос об уровне добычи нефти в октябре.В кулуарах РЭН в середине октября Новак заявлял, что добыча нефти в России стабильна, в октябре ожидается в объеме 9,9 миллиона баррелей в сутки.
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экономика, александр новак, россия, цены на нефть
Экономика, Александр Новак, Россия, Цены на нефть
Добыча нефти в России в октябре составила 9,9 миллиона баррелей в сутки
Новак сообщил, что добыча нефти в России в октябре составила 9,9 миллиона баррелей в сутки