https://ria.ru/20221101/neft-1828437521.html

Добыча нефти в России в октябре составила 9,9 миллиона баррелей в сутки

Добыча нефти в России в октябре составила 9,9 миллиона баррелей в сутки - РИА Новости, 01.11.2022

Добыча нефти в России в октябре составила 9,9 миллиона баррелей в сутки

Добыча нефти в России в октябре составила 9,9 миллиона баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:04

2022-11-01T16:04

2022-11-01T16:04

экономика

александр новак

россия

цены на нефть

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ГРОЗНЫЙ, 1 ноя - РИА Новости. Добыча нефти в России в октябре составила 9,9 миллиона баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."9,9 (миллиона баррелей в сутки)", - сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос об уровне добычи нефти в октябре.В кулуарах РЭН в середине октября Новак заявлял, что добыча нефти в России стабильна, в октябре ожидается в объеме 9,9 миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20221031/neft-1828176308.html

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экономика, александр новак, россия, цены на нефть