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Добыча нефти в России в октябре составила 9,9 миллиона баррелей в сутки - РИА Новости, 01.11.2022
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Добыча нефти в России в октябре составила 9,9 миллиона баррелей в сутки
Добыча нефти в России в октябре составила 9,9 миллиона баррелей в сутки - РИА Новости, 01.11.2022
Добыча нефти в России в октябре составила 9,9 миллиона баррелей в сутки
Добыча нефти в России в октябре составила 9,9 миллиона баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:04
2022-11-01T16:04
экономика
александр новак
россия
цены на нефть
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ГРОЗНЫЙ, 1 ноя - РИА Новости. Добыча нефти в России в октябре составила 9,9 миллиона баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."9,9 (миллиона баррелей в сутки)", - сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос об уровне добычи нефти в октябре.В кулуарах РЭН в середине октября Новак заявлял, что добыча нефти в России стабильна, в октябре ожидается в объеме 9,9 миллиона баррелей в сутки.
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экономика, александр новак, россия, цены на нефть
Экономика, Александр Новак, Россия, Цены на нефть
16:04 01.11.2022
 
Добыча нефти в России в октябре составила 9,9 миллиона баррелей в сутки

Новак сообщил, что добыча нефти в России в октябре составила 9,9 миллиона баррелей в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 1 ноя - РИА Новости. Добыча нефти в России в октябре составила 9,9 миллиона баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"9,9 (миллиона баррелей в сутки)", - сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос об уровне добычи нефти в октябре.
В кулуарах РЭН в середине октября Новак заявлял, что добыча нефти в России стабильна, в октябре ожидается в объеме 9,9 миллиона баррелей в сутки.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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ЭкономикаАлександр НовакРоссияЦены на нефть
 
 
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