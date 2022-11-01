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Путин поручил рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров - РИА Новости, 01.11.2022
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Туризм
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Путин поручил рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров
Путин поручил рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров - РИА Новости, 01.11.2022
Путин поручил рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров
Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров и организаций, предоставляющих гостиничные услуги, РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:10
2022-11-01T19:23
туризм
экономика
владимир путин
россия
туризм
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров и организаций, предоставляющих гостиничные услуги, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации в целях снижения налоговой нагрузки в туристской индустрии рассмотреть вопросы... Об установлении ставки 0 процентов по налогу на добавленную стоимость ... для организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность ... для организаций, предоставляющих гостиничные услуги, при условии реализации ими полного объема услуг классифицированной гостиницы с одновременной реализацией услуг по предоставлению физическим лицам средства размещения", - говорится в поручении.Дата предоставления доклада – до 1 декабря 2022 года.
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экономика, владимир путин, россия, туризм, новости - туризм
Туризм, Экономика, Владимир Путин, Россия, Туризм, Новости - Туризм
19:10 01.11.2022 (обновлено: 19:23 01.11.2022)
 
Путин поручил рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров

Путин поручил правительству рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров и организаций, предоставляющих гостиничные услуги, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации в целях снижения налоговой нагрузки в туристской индустрии рассмотреть вопросы... Об установлении ставки 0 процентов по налогу на добавленную стоимость ... для организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность ... для организаций, предоставляющих гостиничные услуги, при условии реализации ими полного объема услуг классифицированной гостиницы с одновременной реализацией услуг по предоставлению физическим лицам средства размещения", - говорится в поручении.
Дата предоставления доклада – до 1 декабря 2022 года.
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