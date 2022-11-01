Швеция и Финляндия допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией
Bloomberg: Швеция и Финляндия допустили размещение ядерного оружия у границы с Россией
© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Швеция и Финляндия не исключили размещение ядерного оружия у границ с Россией, если они станут членами НАТО, сообщает Bloomberg.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин в ответ на вопрос о допустимости размещения ядерного оружия в стране заявила, что Хельсинки не ставит предусловий для членства в НАТО. Глава правительства добавила, что республика ожидает одобрения своей заявки о вступлении в организацию от Венгрии и Турции — последних участниц блока, не давших согласия.
Позицию Марин разделяет и шведский премьер Ульф Кристерссон.
"Для Финляндии и Швеции вполне естественно действовать сообща в этих вопросах", — сказал он.
Аналогичной точки зрения придерживается главком шведской армии Микаэль Бюден.
"Проведение красных линий еще до того, как мы станем членом, только создает препятствия и трения", — заявил военный.
При этом агентство отметило, что альянс не предлагал скандинавским странам разместить ядерные боеголовки на их территории. В то же время просьбы стран Балтии остались без внимания, и этот тип оружия есть только у небольшой части членов блока.
Финляндия и Швеция в мае, на фоне российской специальной военной операции на Украине, подали заявки на вступление в НАТО. Из 30 стран — членов альянса 28 уже приняли положительное решение о приеме, кроме Турции и Венгрии.
Как заявил в начале июня помощник генсека НАТО Камиль Гран, никто в альянсе пока не говорил о размещении ядерного оружия в Швеции и Финляндии. При этом он добавил, что вряд ли кто-то будет давать Москве какие-либо гарантии на этот счет.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. В то же время, вступление Швеции и Финляндии в НАТО не станет экзистенциальной угрозой для России, уточнил представитель Кремля.