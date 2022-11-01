https://ria.ru/20221101/nato-1828469440.html

Швеция и Финляндия допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией

Швеция и Финляндия допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией - РИА Новости, 01.11.2022

Швеция и Финляндия допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией

Швеция и Финляндия не исключили размещение ядерного оружия у границ с Россией, если они станут членами НАТО, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T17:35

2022-11-01T17:35

2022-11-01T17:35

в мире

санна марин

ульф кристерссон

швеция

финляндия

россия

нато

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Швеция и Финляндия не исключили размещение ядерного оружия у границ с Россией, если они станут членами НАТО, сообщает Bloomberg.Премьер-министр Финляндии Санна Марин в ответ на вопрос о допустимости размещения ядерного оружия в стране заявила, что Хельсинки не ставит предусловий для членства в НАТО. Глава правительства добавила, что республика ожидает одобрения своей заявки о вступлении в организацию от Венгрии и Турции — последних участниц блока, не давших согласия.Позицию Марин разделяет и шведский премьер Ульф Кристерссон."Для Финляндии и Швеции вполне естественно действовать сообща в этих вопросах", — сказал он.Аналогичной точки зрения придерживается главком шведской армии Микаэль Бюден."Проведение красных линий еще до того, как мы станем членом, только создает препятствия и трения", — заявил военный.При этом агентство отметило, что альянс не предлагал скандинавским странам разместить ядерные боеголовки на их территории. В то же время просьбы стран Балтии остались без внимания, и этот тип оружия есть только у небольшой части членов блока.Финляндия и Швеция в мае, на фоне российской специальной военной операции на Украине, подали заявки на вступление в НАТО. Из 30 стран — членов альянса 28 уже приняли положительное решение о приеме, кроме Турции и Венгрии.Как заявил в начале июня помощник генсека НАТО Камиль Гран, никто в альянсе пока не говорил о размещении ядерного оружия в Швеции и Финляндии. При этом он добавил, что вряд ли кто-то будет давать Москве какие-либо гарантии на этот счет.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. В то же время, вступление Швеции и Финляндии в НАТО не станет экзистенциальной угрозой для России, уточнил представитель Кремля.

https://ria.ru/20221022/arktika-1825717068.html

https://ria.ru/20221028/armiya-1827576732.html

https://ria.ru/20221031/nato-1828118409.html

швеция

финляндия

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в мире, санна марин, ульф кристерссон, швеция, финляндия, россия, нато