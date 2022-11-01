https://ria.ru/20221101/nalogi-1828297583.html

СМИ: новый премьер Британии намерен повысить налоги

СМИ: новый премьер Британии намерен повысить налоги - РИА Новости, 01.11.2022

СМИ: новый премьер Британии намерен повысить налоги

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен повысить налоги, чтобы покрыть образовавшийся в государственном бюджете дефицит в размере 50 миллиардов... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T02:30

2022-11-01T02:30

2022-11-01T02:34

риши сунак

лиз трасс

джереми хант

великобритания

сша

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен повысить налоги, чтобы покрыть образовавшийся в государственном бюджете дефицит в размере 50 миллиардов фунтов стерлингов (около 57,3 миллиардов долларов США), сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в минфине страны.Ранее сообщалось, что Сунак пересматривает вопрос о повышении налогов и значительном сокращении госрасходов на фоне улучшения состояния британских финансов. Британское казначейство, в свою очередь, сообщало, что новый глава министерства финансов Джереми Хант представит среднесрочный финансовый план правительства 17 ноября.Как пишет издание, премьер Британии и глава минфина согласовали повышение налогов в понедельник."Это будет жестко. Дело в том, что всем придется платить больше налогов, если мы хотим сохранить государственные услуги. После заимствования сотен миллиардов фунтов вследствие (пандемии) коронавируса и реализации масштабной поддержки по оплате счетов за электроэнергию, мы не сможем заполнить бюджетную дыру только за счет сокращения расходов", - приводит газета слова неназванного сотрудника минфина.Прежнее британское правительство во главе с Лиз Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации кабмин увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте экс-главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в $1,054 за фунт. В связи с этим избранная в сентябре Трасс была вынуждена подать в отставку после пребывания в должности лишь 44 дня.

https://ria.ru/20221026/gaz-1826940369.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221024/sunak-1826364597.html

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риши сунак, лиз трасс, джереми хант, великобритания, сша