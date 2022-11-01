https://ria.ru/20221101/nalog-1828358173.html

Мобилизованных из Приамурья освободят от транспортного налога

Мобилизованных из Приамурья освободят от транспортного налога - РИА Новости, 01.11.2022

Мобилизованных из Приамурья освободят от транспортного налога

Власти Приамурья планируют освободить от транспортного налога за 2022 год военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, контрактников и... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:03

2022-11-01T12:03

2022-11-01T12:03

амурская область

василий орлов (губернатор)

амурская область

частичная мобилизация в россии

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноя – РИА Новости. Власти Приамурья планируют освободить от транспортного налога за 2022 год военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, контрактников и добровольцев из региона, сообщает областное правительство."На сегодняшний день проект закона проходит проверку юристов. Ожидаем, что он будет принят в двух чтениях на ноябрьской сессии заксобрания. Освобождение от транспортного налога можно будет получить на один автомобиль", - приводят власти слова губернатора Василия Орлова.Он отметил, что также в ближайшее время мобилизованные начнут получать первые единовременные выплаты по 150 тысяч рублей.Продолжается перечисление компенсаций за услуги ЖКУ и выплат на детей. Новые заявления на эту помощь от мобилизованных и их семей продолжают поступать.По словам министра социальной защиты Натальи Киселевой, в регионе по распоряжению губернатора Амурской области создан штаб психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221026/priamure-1826804709.html

амурская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

василий орлов (губернатор), амурская область, частичная мобилизация в россии