https://ria.ru/20221101/nalog-1828358173.html
Мобилизованных из Приамурья освободят от транспортного налога
Мобилизованных из Приамурья освободят от транспортного налога - РИА Новости, 01.11.2022
Мобилизованных из Приамурья освободят от транспортного налога
Власти Приамурья планируют освободить от транспортного налога за 2022 год военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, контрактников и... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:03
2022-11-01T12:03
2022-11-01T12:03
амурская область
василий орлов (губернатор)
амурская область
частичная мобилизация в россии
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноя – РИА Новости. Власти Приамурья планируют освободить от транспортного налога за 2022 год военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, контрактников и добровольцев из региона, сообщает областное правительство."На сегодняшний день проект закона проходит проверку юристов. Ожидаем, что он будет принят в двух чтениях на ноябрьской сессии заксобрания. Освобождение от транспортного налога можно будет получить на один автомобиль", - приводят власти слова губернатора Василия Орлова.Он отметил, что также в ближайшее время мобилизованные начнут получать первые единовременные выплаты по 150 тысяч рублей.Продолжается перечисление компенсаций за услуги ЖКУ и выплат на детей. Новые заявления на эту помощь от мобилизованных и их семей продолжают поступать.По словам министра социальной защиты Натальи Киселевой, в регионе по распоряжению губернатора Амурской области создан штаб психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221026/priamure-1826804709.html
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий орлов (губернатор), амурская область, частичная мобилизация в россии
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Частичная мобилизация в России
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноя – РИА Новости. Власти Приамурья планируют освободить от транспортного налога за 2022 год военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, контрактников и добровольцев из региона, сообщает областное правительство.
"На сегодняшний день проект закона проходит проверку юристов. Ожидаем, что он будет принят в двух чтениях на ноябрьской сессии заксобрания. Освобождение от транспортного налога можно будет получить на один автомобиль", - приводят власти слова губернатора Василия Орлова
.
Он отметил, что также в ближайшее время мобилизованные начнут получать первые единовременные выплаты по 150 тысяч рублей.
Продолжается перечисление компенсаций за услуги ЖКУ и выплат на детей. Новые заявления на эту помощь от мобилизованных и их семей продолжают поступать.
По словам министра социальной защиты Натальи Киселевой
, в регионе по распоряжению губернатора Амурской области
создан штаб психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.
Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.