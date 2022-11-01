Рейтинг@Mail.ru
Глава "Нафтогаза Украины" Витренко подал в отставку - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/naftogaz-1828335380.html
Глава "Нафтогаза Украины" Витренко подал в отставку
Глава "Нафтогаза Украины" Витренко подал в отставку - РИА Новости, 01.11.2022
Глава "Нафтогаза Украины" Витренко подал в отставку
Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко написал заявление об отставке, его место займет министр развития общин Алексей Чернышов, сообщило украинское издание... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:56
2022-11-01T11:18
в мире
нафтогаз украины
юрий витренко
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153278/15/1532781575_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_b3aaddc61d02b9ea241b81af95a9cf97.jpg
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко написал заявление об отставке, его место займет министр развития общин Алексей Чернышов, сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники."Витренко написал заявление об отставке. Его место должен занять действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. По процедуре, Витренко должен уволить Наблюдательный совет "Нафтогаза", однако при его отсутствии это может сделать кабинет министров", - пишет "Экономическая правда".По информации издания, Чернышова перед назначением на должность главы "Нафтогаза" Верховная рада должна снять с должности министра. Его предстоящее возможное увольнение подтвердил депутат украинского парламента Ярослав Железняк."По моей информации, на ближайшую пленарную неделю запланирован кадровый вопрос. Увольнение с должности министра. Связано с региональной политикой. Увольнение господина Чернышова. Вроде бы само министерство региональной политики должны объединить с мининфраструктуры и передать полностью Кубракову (министру инфраструктуры - ред.)", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825014293.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153278/15/1532781575_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_a452a645971d9f177f3dc90581448e00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нафтогаз украины, юрий витренко, украина
В мире, Нафтогаз Украины, Юрий Витренко, Украина
10:56 01.11.2022 (обновлено: 11:18 01.11.2022)
 
Глава "Нафтогаза Украины" Витренко подал в отставку

Министр развития общин Украины Чернышев возглавит "Нафтогаз" вместо Витренко

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании компании "Нафтогаз-Украина". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко написал заявление об отставке, его место займет министр развития общин Алексей Чернышов, сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники.
"Витренко написал заявление об отставке. Его место должен занять действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. По процедуре, Витренко должен уволить Наблюдательный совет "Нафтогаза", однако при его отсутствии это может сделать кабинет министров", - пишет "Экономическая правда".
По информации издания, Чернышова перед назначением на должность главы "Нафтогаза" Верховная рада должна снять с должности министра. Его предстоящее возможное увольнение подтвердил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
"По моей информации, на ближайшую пленарную неделю запланирован кадровый вопрос. Увольнение с должности министра. Связано с региональной политикой. Увольнение господина Чернышова. Вроде бы само министерство региональной политики должны объединить с мининфраструктуры и передать полностью Кубракову (министру инфраструктуры - ред.)", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Табличка на здании национальной акционерной компании Нафтогаз-Украины - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 03:43
Депутат Рады посоветовал украинцам помнить о "тепловой миграции" зимой
 
В миреНафтогаз УкраиныЮрий ВитренкоУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала