https://ria.ru/20221101/most-1828472392.html

Шесть мостов отремонтировали в Кировской области в 2022 году

Шесть мостов отремонтировали в Кировской области в 2022 году - РИА Новости, 01.11.2022

Шесть мостов отремонтировали в Кировской области в 2022 году

Ремонтные работы на 6 мостовых сооружениях завершены в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T17:45

2022-11-01T17:45

2022-11-01T17:45

кировская область

общество

жкх

александр соколов

кировская область

киров

слободской

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732676835_0:195:2782:1760_1920x0_80_0_0_25795f2a5e9d1fca86e2227759c5125e.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Ремонтные работы на 6 мостовых сооружениях завершены в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона."В 2022 году на приведение мостов в нормативное состояние в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" из федерального бюджета было выделено свыше 371,9 миллиона рублей. За счет этих средств выполнен капитальный ремонт двух мостовых сооружений и ремонт четырех мостовых сооружений. Ремонт еще одного моста продолжается, срок завершения работ – ноябрь", - говорится в сообщении.Губернатор Кировской области Александр Соколов подчеркнул, что все эти мосты находятся в районах - Яранском, Зуевском, Уржумском, Малмыжском, Слободском, Шабалинском, и каждый из них – это транспортная доступность территорий, связь жителей с "внешним миром". "Недопустима ситуация, когда из-за разрушающегося моста люди не могут выехать в поликлинику или добраться к родственникам, да, в любое другое место. Мы обязаны обеспечить надежное транспортное сообщение. Поэтому приведение мостовых сооружений в порядок будет в числе наших приоритетов в сфере дорожного хозяйства", - цитирует пресс-служба слова Соколова.Так, в 2023 году финансирование на ремонт мостов увеличится примерно в два раза. По планам, за три года в Кировской области должно быть отремонтировано более 1500 погонных метров мостов. Приоритет будет отдаваться объектам, находящимся в аварийном и предаварийном состоянии, чтобы обеспечить их безопасность.Отмечается, что уже окончены ремонтные мероприятия на мосту через реку Гоньбинка в Малмыжском районе на автодороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны. Движение по мосту не прекращалось: работы выполнялись сначала на одной половине проезжей части, затем на другой. Согласно контракту ремонт моста должен быть закончен в конце ноября 2022 года, однако работы завершены досрочно, и мостовое сооружение ввели в эксплуатацию в октябре.Также завершен ремонт мостов через реку Буй в Уржумском районе на дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны, через реку Ярань на дороге Киров – Советск – Яранск с подъездом к городу Яранску, на мостах через реку Малая Кордяга и Большая Кордяга в Зуевском районе на дороге Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртии. Работы завершены и на мосту в Слободском районе на дороге Слободской – Нагорск через реку Озерница."Ремонт еще одного моста – в Шабалинском районе через реку Какша на автодороге Гостовская — Жирново планируется завершить в ноябре. Сейчас объект находится в высокой степени готовности", - подчеркивается в сообщении.

https://realty.ria.ru/20221017/otstavka-1824621803.html

https://ria.ru/20221031/ekaterinburg-1828098491.html

https://ria.ru/20221028/most-1827465664.html

кировская область

киров

слободской

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жкх, александр соколов, кировская область, киров, слободской