В Москве состоялась спецсессия конференции "Китай и мир в новом подходе"
Делегация КНР во время переговоров
МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Под эгидой Евразийского бюро Медиакорпорации Китая в Москве состоялась специальная сессия конференции "Китай и мир в новом подходе", посвященная итогам XX съезда КПК и перспективам российско-китайского сотрудничества. В ней приняли участие руководители ряда российских политических, экономических, торговых и культурных организаций, эксперты и ученые. Участники сошлись во мнении, что XX съезд КПК – это событие, имеющее глобальное влияние и значения в контексте новой эры.
Советник-посланник посольства КНР в РФ Лю Цинхуа отметила, что в ближайшем будущем Китай и Россия продолжат реализацию консенсуса, достигнутого главами государств двух стран, укрепят сотрудничество в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях и будут работать вместе, чтобы внести свой вклад в создание сообщества единой судьбы человечества.
Ответственный секретарь бюро высшего совета партии "Единая Россия", председатель Комиссии по опережающему социально-экономическому и научно-технологическому развитию Денис Кравченко отметил, что Китай под руководством КПК активно продвигает многополярность мира и вносит важный вклад в поддержание международной справедливости. Российско-китайское сотрудничество будет способствовать совместной защите мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире. "Единая Россия" и КПК продолжат укреплять сотрудничество.
Зампредседателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев отметил, что под руководством КПК "социализм с китайской спецификой отнюдь не застывший термин, а уникальная форма развития, основанная на традиционной культуре Китая".
Заместитель главы ЦК КПРФ Дмитрий Новиков сделал акцент на важности сотрудничества между Россией и Китаем. Кроме того, он выделил три основных момента эпохального съезда КПК. Во-первых, Китай сохраняет курс динамичного развития. Во-вторых, Китай уверен в перспективах своего роста. В-третьих, Китай стремится к созданию сообщества единой судьбы человечества и развитию во имя мира.