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В Москве состоялась спецсессия конференции "Китай и мир в новом подходе" - РИА Новости, 01.11.2022
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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221101/moskva-1828426790.html
В Москве состоялась спецсессия конференции "Китай и мир в новом подходе"
В Москве состоялась спецсессия конференции "Китай и мир в новом подходе" - РИА Новости, 01.11.2022
В Москве состоялась спецсессия конференции "Китай и мир в новом подходе"
Под эгидой Евразийского бюро Медиакорпорации Китая в Москве состоялась специальная сессия конференции "Китай и мир в новом подходе", посвященная итогам XX... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:28
2022-11-01T15:28
россия-китай: главное
китай
москва
денис кравченко
сергей санакоев
дмитрий новиков
съезд коммунистической партии китая
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МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Под эгидой Евразийского бюро Медиакорпорации Китая в Москве состоялась специальная сессия конференции "Китай и мир в новом подходе", посвященная итогам XX съезда КПК и перспективам российско-китайского сотрудничества. В ней приняли участие руководители ряда российских политических, экономических, торговых и культурных организаций, эксперты и ученые. Участники сошлись во мнении, что XX съезд КПК – это событие, имеющее глобальное влияние и значения в контексте новой эры.Советник-посланник посольства КНР в РФ Лю Цинхуа отметила, что в ближайшем будущем Китай и Россия продолжат реализацию консенсуса, достигнутого главами государств двух стран, укрепят сотрудничество в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях и будут работать вместе, чтобы внести свой вклад в создание сообщества единой судьбы человечества.Ответственный секретарь бюро высшего совета партии "Единая Россия", председатель Комиссии по опережающему социально-экономическому и научно-технологическому развитию Денис Кравченко отметил, что Китай под руководством КПК активно продвигает многополярность мира и вносит важный вклад в поддержание международной справедливости. Российско-китайское сотрудничество будет способствовать совместной защите мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире. "Единая Россия" и КПК продолжат укреплять сотрудничество.Зампредседателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев отметил, что под руководством КПК "социализм с китайской спецификой отнюдь не застывший термин, а уникальная форма развития, основанная на традиционной культуре Китая".Заместитель главы ЦК КПРФ Дмитрий Новиков сделал акцент на важности сотрудничества между Россией и Китаем. Кроме того, он выделил три основных момента эпохального съезда КПК. Во-первых, Китай сохраняет курс динамичного развития. Во-вторых, Китай уверен в перспективах своего роста. В-третьих, Китай стремится к созданию сообщества единой судьбы человечества и развитию во имя мира.
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китай, москва, денис кравченко, сергей санакоев, дмитрий новиков, съезд коммунистической партии китая
Россия-Китай: Главное, Китай, Москва, Денис Кравченко, Сергей Санакоев, Дмитрий Новиков, Съезд Коммунистической партии Китая
15:28 01.11.2022
 

В Москве состоялась спецсессия конференции "Китай и мир в новом подходе"

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ruДелегация КНР во время переговоров
Делегация КНР во время переговоров - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Делегация КНР во время переговоров
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МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Под эгидой Евразийского бюро Медиакорпорации Китая в Москве состоялась специальная сессия конференции "Китай и мир в новом подходе", посвященная итогам XX съезда КПК и перспективам российско-китайского сотрудничества. В ней приняли участие руководители ряда российских политических, экономических, торговых и культурных организаций, эксперты и ученые. Участники сошлись во мнении, что XX съезд КПК – это событие, имеющее глобальное влияние и значения в контексте новой эры.
Советник-посланник посольства КНР в РФ Лю Цинхуа отметила, что в ближайшем будущем Китай и Россия продолжат реализацию консенсуса, достигнутого главами государств двух стран, укрепят сотрудничество в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях и будут работать вместе, чтобы внести свой вклад в создание сообщества единой судьбы человечества.
Временный поверенный в делах КНР в России Сунь Вэйдун на открытии выставки 65 лет во имя дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между народами России и Китая - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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Ответственный секретарь бюро высшего совета партии "Единая Россия", председатель Комиссии по опережающему социально-экономическому и научно-технологическому развитию Денис Кравченко отметил, что Китай под руководством КПК активно продвигает многополярность мира и вносит важный вклад в поддержание международной справедливости. Российско-китайское сотрудничество будет способствовать совместной защите мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире. "Единая Россия" и КПК продолжат укреплять сотрудничество.
Зампредседателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев отметил, что под руководством КПК "социализм с китайской спецификой отнюдь не застывший термин, а уникальная форма развития, основанная на традиционной культуре Китая".
Заместитель главы ЦК КПРФ Дмитрий Новиков сделал акцент на важности сотрудничества между Россией и Китаем. Кроме того, он выделил три основных момента эпохального съезда КПК. Во-первых, Китай сохраняет курс динамичного развития. Во-вторых, Китай уверен в перспективах своего роста. В-третьих, Китай стремится к созданию сообщества единой судьбы человечества и развитию во имя мира.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайМоскваДенис КравченкоСергей СанакоевДмитрий НовиковСъезд Коммунистической партии Китая
 
 
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