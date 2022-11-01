https://ria.ru/20221101/moskva-1828426790.html

В Москве состоялась спецсессия конференции "Китай и мир в новом подходе"

В Москве состоялась спецсессия конференции "Китай и мир в новом подходе" - РИА Новости, 01.11.2022

В Москве состоялась спецсессия конференции "Китай и мир в новом подходе"

Под эгидой Евразийского бюро Медиакорпорации Китая в Москве состоялась специальная сессия конференции "Китай и мир в новом подходе", посвященная итогам XX... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T15:28

2022-11-01T15:28

2022-11-01T15:28

россия-китай: главное

китай

москва

денис кравченко

сергей санакоев

дмитрий новиков

съезд коммунистической партии китая

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МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Под эгидой Евразийского бюро Медиакорпорации Китая в Москве состоялась специальная сессия конференции "Китай и мир в новом подходе", посвященная итогам XX съезда КПК и перспективам российско-китайского сотрудничества. В ней приняли участие руководители ряда российских политических, экономических, торговых и культурных организаций, эксперты и ученые. Участники сошлись во мнении, что XX съезд КПК – это событие, имеющее глобальное влияние и значения в контексте новой эры.Советник-посланник посольства КНР в РФ Лю Цинхуа отметила, что в ближайшем будущем Китай и Россия продолжат реализацию консенсуса, достигнутого главами государств двух стран, укрепят сотрудничество в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях и будут работать вместе, чтобы внести свой вклад в создание сообщества единой судьбы человечества.Ответственный секретарь бюро высшего совета партии "Единая Россия", председатель Комиссии по опережающему социально-экономическому и научно-технологическому развитию Денис Кравченко отметил, что Китай под руководством КПК активно продвигает многополярность мира и вносит важный вклад в поддержание международной справедливости. Российско-китайское сотрудничество будет способствовать совместной защите мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире. "Единая Россия" и КПК продолжат укреплять сотрудничество.Зампредседателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев отметил, что под руководством КПК "социализм с китайской спецификой отнюдь не застывший термин, а уникальная форма развития, основанная на традиционной культуре Китая".Заместитель главы ЦК КПРФ Дмитрий Новиков сделал акцент на важности сотрудничества между Россией и Китаем. Кроме того, он выделил три основных момента эпохального съезда КПК. Во-первых, Китай сохраняет курс динамичного развития. Во-вторых, Китай уверен в перспективах своего роста. В-третьих, Китай стремится к созданию сообщества единой судьбы человечества и развитию во имя мира.

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, москва, денис кравченко, сергей санакоев, дмитрий новиков, съезд коммунистической партии китая