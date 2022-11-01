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Выручку от праздничных мероприятий в Москве направят жителям новых регионов - РИА Новости, 01.11.2022
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Выручку от праздничных мероприятий в Москве направят жителям новых регионов
Выручку от праздничных мероприятий в Москве направят жителям новых регионов - РИА Новости, 01.11.2022
Выручку от праздничных мероприятий в Москве направят жителям новых регионов
Вырученные средства от продажи билетов на платные показы в Москве в День народного единства передадут на помощь жителям новых российских территорий, сообщил в... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:47
2022-11-01T11:48
общество
сергей собянин
москва
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Вырученные средства от продажи билетов на платные показы в Москве в День народного единства передадут на помощь жителям новых российских территорий, сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин."Через несколько дней мы будем отмечать День народного единства и 81-ю годовщину Парада 1941 года... Большинство мероприятий - бесплатные. Вырученные средства от продажи билетов на платные показы также будут переданы на помощь жителям новых территорий", - написал мэр.Собянин отметил, что День народного единства и годовщину Парада в Москве будут отмечать патриотическими мероприятиями. Так, например, на Красной площади с 5 по 7 ноября будет работать интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы. Десятки единиц военной техники, кинохроника, стихи и песни военных лет, тематические инсталляции и театрализованные постановки позволят горожанам погрузиться в суровую атмосферу ноября 1941 года.Кроме того, на ВДНХ с 4 по 6 ноября пройдет патриотический фестиваль "День народного единства". В программе знакомство с продукцией и угощениями российских регионов, среди которых впервые будут представлены новые территории, вошедшие в состав РФ.Гости фестиваля смогут поздравить с праздником военнослужащих Российской армии, записав видеообращение или сделав поздравительную открытку. Часть выручки предприниматели направят на помощь жителям новых территорий."Кроме того, с 3 по 6 ноября в московских музеях, библиотеках, кинотеатрах, парках и культурных центрах пройдет более 160 лекций, концертов, мастер-классов и других мероприятий, посвященных Дню народного единства", - добавил мэр.
https://ria.ru/20221029/obrazovanie-1827736125.html
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общество, сергей собянин, москва, россия
Общество, Сергей Собянин, Москва, Россия
11:47 01.11.2022 (обновлено: 11:48 01.11.2022)
 
Выручку от праздничных мероприятий в Москве направят жителям новых регионов

Мэр Москвы Собянин: выручку от праздников в Москве направят жителям новых регионов

© Фото : пресс-служба мэра и правительства МосквыМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Вырученные средства от продажи билетов на платные показы в Москве в День народного единства передадут на помощь жителям новых российских территорий, сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.
"Через несколько дней мы будем отмечать День народного единства и 81-ю годовщину Парада 1941 года... Большинство мероприятий - бесплатные. Вырученные средства от продажи билетов на платные показы также будут переданы на помощь жителям новых территорий", - написал мэр.
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Собянин отметил, что День народного единства и годовщину Парада в Москве будут отмечать патриотическими мероприятиями. Так, например, на Красной площади с 5 по 7 ноября будет работать интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы. Десятки единиц военной техники, кинохроника, стихи и песни военных лет, тематические инсталляции и театрализованные постановки позволят горожанам погрузиться в суровую атмосферу ноября 1941 года.
Кроме того, на ВДНХ с 4 по 6 ноября пройдет патриотический фестиваль "День народного единства". В программе знакомство с продукцией и угощениями российских регионов, среди которых впервые будут представлены новые территории, вошедшие в состав РФ.
Гости фестиваля смогут поздравить с праздником военнослужащих Российской армии, записав видеообращение или сделав поздравительную открытку. Часть выручки предприниматели направят на помощь жителям новых территорий.
"Кроме того, с 3 по 6 ноября в московских музеях, библиотеках, кинотеатрах, парках и культурных центрах пройдет более 160 лекций, концертов, мастер-классов и других мероприятий, посвященных Дню народного единства", - добавил мэр.
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