https://ria.ru/20221101/moskva-1828353283.html

Выручку от праздничных мероприятий в Москве направят жителям новых регионов

Выручку от праздничных мероприятий в Москве направят жителям новых регионов - РИА Новости, 01.11.2022

Выручку от праздничных мероприятий в Москве направят жителям новых регионов

Вырученные средства от продажи билетов на платные показы в Москве в День народного единства передадут на помощь жителям новых российских территорий, сообщил в... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:47

2022-11-01T11:47

2022-11-01T11:48

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сергей собянин

москва

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Вырученные средства от продажи билетов на платные показы в Москве в День народного единства передадут на помощь жителям новых российских территорий, сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин."Через несколько дней мы будем отмечать День народного единства и 81-ю годовщину Парада 1941 года... Большинство мероприятий - бесплатные. Вырученные средства от продажи билетов на платные показы также будут переданы на помощь жителям новых территорий", - написал мэр.Собянин отметил, что День народного единства и годовщину Парада в Москве будут отмечать патриотическими мероприятиями. Так, например, на Красной площади с 5 по 7 ноября будет работать интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы. Десятки единиц военной техники, кинохроника, стихи и песни военных лет, тематические инсталляции и театрализованные постановки позволят горожанам погрузиться в суровую атмосферу ноября 1941 года.Кроме того, на ВДНХ с 4 по 6 ноября пройдет патриотический фестиваль "День народного единства". В программе знакомство с продукцией и угощениями российских регионов, среди которых впервые будут представлены новые территории, вошедшие в состав РФ.Гости фестиваля смогут поздравить с праздником военнослужащих Российской армии, записав видеообращение или сделав поздравительную открытку. Часть выручки предприниматели направят на помощь жителям новых территорий."Кроме того, с 3 по 6 ноября в московских музеях, библиотеках, кинотеатрах, парках и культурных центрах пройдет более 160 лекций, концертов, мастер-классов и других мероприятий, посвященных Дню народного единства", - добавил мэр.

https://ria.ru/20221029/obrazovanie-1827736125.html

https://ria.ru/20221101/mintsifry-1828331806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей собянин, москва, россия