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Молдавия ввела санкции против бизнесменов Шора и Плахотнюка - РИА Новости, 01.11.2022
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Молдавия ввела санкции против бизнесменов Шора и Плахотнюка
Молдавия ввела санкции против бизнесменов Шора и Плахотнюка - РИА Новости, 01.11.2022
Молдавия ввела санкции против бизнесменов Шора и Плахотнюка
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приняла решение поддержать санкции США против бизнесменов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, их деятельность будет... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:33
2022-11-01T13:35
в мире
молдавия
владимир плахотнюк
илан шор
россия
сша
министерство финансов сша
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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приняла решение поддержать санкции США против бизнесменов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, их деятельность будет тщательно проверяться, сообщила пресс-служба правительства.Минфин США на прошлой неделе объявил о новых санкциях против граждан и компаний из России, в список попали имеющие молдавское гражданство олигарх Владимир Плахотнюк и лидер партии "Шор" Илан Шор вместе со своим политформированием."Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла ряд решений, переносящих действие санкций, введенных Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США. К подотчетным лицам будут применять повышенные меры предосторожности в отношении операций, не соответствующих повседневной деятельности лиц, подпадающих под санкции, а также лиц, подозреваемых в связях с ними", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.Служба информации и безопасности республики может исключить человека из санкционного списка, если устранены причины и условия, по которым он был в этот список включен, либо если появились обстоятельства, связанные с высшими интересами государства.Комиссия постановила, что попавшим под санкции лицам нужно будет воздерживаться от сделок, в том числе связанных с выплатой дивидендов, распоряжением недвижимым имуществом, движимым имуществом и ценными бумагами. При этом Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег выносит решения о прекращении операций с товарами, в том числе финансовыми средствами, долями в уставном капитале юридических лиц, и регистрации прав на них на срок до 30 рабочих дней.Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.Шор - бизнесмен и супруг известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, Шор опротестовал приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шор снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
https://ria.ru/20221101/moldaviya-1828378599.html
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в мире, молдавия, владимир плахотнюк, илан шор, россия, сша, министерство финансов сша
В мире, Молдавия, Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Россия, США, Министерство финансов США
13:33 01.11.2022 (обновлено: 13:35 01.11.2022)
 
Молдавия ввела санкции против бизнесменов Шора и Плахотнюка

Комиссия по ЧС Молдавии поддержала санкции США против бизнесменов Шора и Плахотнюка

© Flickr / ArenamontanusФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Flickr / Arenamontanus
Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приняла решение поддержать санкции США против бизнесменов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, их деятельность будет тщательно проверяться, сообщила пресс-служба правительства.
Минфин США на прошлой неделе объявил о новых санкциях против граждан и компаний из России, в список попали имеющие молдавское гражданство олигарх Владимир Плахотнюк и лидер партии "Шор" Илан Шор вместе со своим политформированием.
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"Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла ряд решений, переносящих действие санкций, введенных Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США. К подотчетным лицам будут применять повышенные меры предосторожности в отношении операций, не соответствующих повседневной деятельности лиц, подпадающих под санкции, а также лиц, подозреваемых в связях с ними", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
Служба информации и безопасности республики может исключить человека из санкционного списка, если устранены причины и условия, по которым он был в этот список включен, либо если появились обстоятельства, связанные с высшими интересами государства.
Комиссия постановила, что попавшим под санкции лицам нужно будет воздерживаться от сделок, в том числе связанных с выплатой дивидендов, распоряжением недвижимым имуществом, движимым имуществом и ценными бумагами. При этом Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег выносит решения о прекращении операций с товарами, в том числе финансовыми средствами, долями в уставном капитале юридических лиц, и регистрации прав на них на срок до 30 рабочих дней.
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Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
Шор - бизнесмен и супруг известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, Шор опротестовал приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шор снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
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