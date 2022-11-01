https://ria.ru/20221101/moldaviya-1828378599.html

США и Евросоюз увеличили военную помощь Молдавии

США и Евросоюз увеличили военную помощь Молдавии - РИА Новости, 01.11.2022

США и Евросоюз увеличили военную помощь Молдавии

США и ЕС увеличили военную помощь для Молдавии, не нарушая ее нейтралитета, сообщил посол США в Кишиневе Кент Логсдон. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:01

2022-11-01T13:01

2022-11-01T13:01

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молдавия

сша

евросоюз

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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. США и ЕС увеличили военную помощь для Молдавии, не нарушая ее нейтралитета, сообщил посол США в Кишиневе Кент Логсдон."США, ЕС и другие партнеры, мы все увеличили помощь Молдавии, особенно в военной сфере. Мы думаем, анализируем, что значит сохранять ваш конституционный нейтралитет самым подходящим образом. Есть много пробелов и проблем, потому что никто не смотрел на военные аспекты, мы будем работать с вами в этой области", - заявил Логсдон в эфире телеканала Pro TV.По его словам, Вашингтон готов рассмотреть запросы молдавских властей о предоставлении военной техники, но пока эта тема не обсуждалась. Он добавил, что США следит за развитием ситуации в регионе."У нас нет никаких признаков того, что есть планы военного нападения России на территорию Молдавии, и это хорошо", — подчеркнул посол.Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения республики против вступления в НАТО.

https://ria.ru/20221031/posolstvo-1828237717.html

https://ria.ru/20221031/moldaviya-1828234465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, сша, евросоюз