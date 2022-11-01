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США и Евросоюз увеличили военную помощь Молдавии - РИА Новости, 01.11.2022
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США и Евросоюз увеличили военную помощь Молдавии
США и Евросоюз увеличили военную помощь Молдавии - РИА Новости, 01.11.2022
США и Евросоюз увеличили военную помощь Молдавии
США и ЕС увеличили военную помощь для Молдавии, не нарушая ее нейтралитета, сообщил посол США в Кишиневе Кент Логсдон. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:01
2022-11-01T13:01
в мире
молдавия
сша
евросоюз
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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. США и ЕС увеличили военную помощь для Молдавии, не нарушая ее нейтралитета, сообщил посол США в Кишиневе Кент Логсдон."США, ЕС и другие партнеры, мы все увеличили помощь Молдавии, особенно в военной сфере. Мы думаем, анализируем, что значит сохранять ваш конституционный нейтралитет самым подходящим образом. Есть много пробелов и проблем, потому что никто не смотрел на военные аспекты, мы будем работать с вами в этой области", - заявил Логсдон в эфире телеканала Pro TV.По его словам, Вашингтон готов рассмотреть запросы молдавских властей о предоставлении военной техники, но пока эта тема не обсуждалась. Он добавил, что США следит за развитием ситуации в регионе."У нас нет никаких признаков того, что есть планы военного нападения России на территорию Молдавии, и это хорошо", — подчеркнул посол.Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения республики против вступления в НАТО.
https://ria.ru/20221031/posolstvo-1828237717.html
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в мире, молдавия, сша, евросоюз
В мире, Молдавия, США, Евросоюз
13:01 01.11.2022
 
США и Евросоюз увеличили военную помощь Молдавии

Посол США в Кишиневе Логсдон: Штаты и Евросоюз увеличили военную помощь Молдавии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии в Кишиневе
Флаг Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. США и ЕС увеличили военную помощь для Молдавии, не нарушая ее нейтралитета, сообщил посол США в Кишиневе Кент Логсдон.
"США, ЕС и другие партнеры, мы все увеличили помощь Молдавии, особенно в военной сфере. Мы думаем, анализируем, что значит сохранять ваш конституционный нейтралитет самым подходящим образом. Есть много пробелов и проблем, потому что никто не смотрел на военные аспекты, мы будем работать с вами в этой области", - заявил Логсдон в эфире телеканала Pro TV.
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По его словам, Вашингтон готов рассмотреть запросы молдавских властей о предоставлении военной техники, но пока эта тема не обсуждалась. Он добавил, что США следит за развитием ситуации в регионе.
"У нас нет никаких признаков того, что есть планы военного нападения России на территорию Молдавии, и это хорошо", — подчеркнул посол.
Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения республики против вступления в НАТО.
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