США и Евросоюз увеличили военную помощь Молдавии
Посол США в Кишиневе Логсдон: Штаты и Евросоюз увеличили военную помощь Молдавии
Флаг Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. США и ЕС увеличили военную помощь для Молдавии, не нарушая ее нейтралитета, сообщил посол США в Кишиневе Кент Логсдон.
"США, ЕС и другие партнеры, мы все увеличили помощь Молдавии, особенно в военной сфере. Мы думаем, анализируем, что значит сохранять ваш конституционный нейтралитет самым подходящим образом. Есть много пробелов и проблем, потому что никто не смотрел на военные аспекты, мы будем работать с вами в этой области", - заявил Логсдон в эфире телеканала Pro TV.
По его словам, Вашингтон готов рассмотреть запросы молдавских властей о предоставлении военной техники, но пока эта тема не обсуждалась. Он добавил, что США следит за развитием ситуации в регионе.
"У нас нет никаких признаков того, что есть планы военного нападения России на территорию Молдавии, и это хорошо", — подчеркнул посол.
Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения республики против вступления в НАТО.