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В Кремле пообещали ответить на теракты в Севастополе и на "Северном потоке"
В Кремле пообещали ответить на теракты в Севастополе и на "Северном потоке" - РИА Новости, 01.11.2022
В Кремле пообещали ответить на теракты в Севастополе и на "Северном потоке"
Россия не оставит без ответа участие британских спецслужб в организации атак на Севастополь и "Северные потоки", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:03
2022-11-01T14:03
2022-11-01T14:41
авария на "северных потоках"
северный поток
европа
россия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия не оставит без ответа участие британских спецслужб в организации атак на Севастополь и "Северные потоки", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Фактически сейчас пока наши специальные службы, и мы исходим из этой информации, они имеют данные, которые указывают на то, что руководство и координация операции по атаке Севастопольской бухты осуществлялась британскими консультантами военными. Также имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии, говоря по-русски — террористическому акту в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры, причем не российской, а международной инфраструктуры", — сказал Песков журналистам."Эта информация, конечно, должна очень внимательно всеми анализироваться. И мы рассчитываем на то, что несмотря на непозволительное молчание европейских стран, все-таки этот анализ будет проведен. Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же, мы будем думать над дальнейшими шагами, безусловно. Без этого нельзя", — подчеркнул представитель Кремля.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авария на "северных потоках", северный поток, европа, россия
Авария на "Северных потоках", Северный поток, Европа, Россия
14:03 01.11.2022 (обновлено: 14:41 01.11.2022)
В Кремле пообещали ответить на теракты в Севастополе и на "Северном потоке"
Песков: Москва ответит на участие Лондона в атаках на Севастополь и "Северный поток"
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия не оставит без ответа участие британских спецслужб в организации атак на Севастополь и "Северные потоки", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Фактически сейчас пока наши специальные службы, и мы исходим из этой информации, они имеют данные, которые указывают на то, что руководство и координация операции по атаке Севастопольской бухты осуществлялась британскими консультантами военными. Также имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии, говоря по-русски — террористическому акту в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры, причем не российской, а международной инфраструктуры", — сказал Песков журналистам.
"Эта информация, конечно, должна очень внимательно всеми анализироваться. И мы рассчитываем на то, что несмотря на непозволительное молчание европейских стран, все-таки этот анализ будет проведен. Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же, мы будем думать над дальнейшими шагами, безусловно. Без этого нельзя", — подчеркнул представитель Кремля.