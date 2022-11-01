https://ria.ru/20221101/molchanie-1828397940.html

В Кремле пообещали ответить на теракты в Севастополе и на "Северном потоке"

В Кремле пообещали ответить на теракты в Севастополе и на "Северном потоке" - РИА Новости, 01.11.2022

В Кремле пообещали ответить на теракты в Севастополе и на "Северном потоке"

Россия не оставит без ответа участие британских спецслужб в организации атак на Севастополь и "Северные потоки", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:03

2022-11-01T14:03

2022-11-01T14:41

авария на "северных потоках"

северный поток

европа

россия

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия не оставит без ответа участие британских спецслужб в организации атак на Севастополь и "Северные потоки", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Фактически сейчас пока наши специальные службы, и мы исходим из этой информации, они имеют данные, которые указывают на то, что руководство и координация операции по атаке Севастопольской бухты осуществлялась британскими консультантами военными. Также имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии, говоря по-русски — террористическому акту в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры, причем не российской, а международной инфраструктуры", — сказал Песков журналистам."Эта информация, конечно, должна очень внимательно всеми анализироваться. И мы рассчитываем на то, что несмотря на непозволительное молчание европейских стран, все-таки этот анализ будет проведен. Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же, мы будем думать над дальнейшими шагами, безусловно. Без этого нельзя", — подчеркнул представитель Кремля.

https://ria.ru/20221101/trass-1828342912.html

европа

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авария на "северных потоках", северный поток, европа, россия