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Лабораторный модуль "Мэнтянь" успешно состыковался с космической станцией - РИА Новости, 01.11.2022
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Лабораторный модуль "Мэнтянь" успешно состыковался с космической станцией
Лабораторный модуль "Мэнтянь" успешно состыковался с космической станцией - РИА Новости, 01.11.2022
Лабораторный модуль "Мэнтянь" успешно состыковался с космической станцией
По данным Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA), лабораторный модуль "Мэнтянь" успешно состыковался с китайской космической станцией... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:27
2022-11-01T11:27
россия-китай: главное
китай
космос
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МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". По данным Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA), лабораторный модуль "Мэнтянь" успешно состыковался с китайской космической станцией "Тяньгун" ("Небесный дворец")."Мэнтянь", являющийся вторым лабораторным модулем космической станции "Тяньгун", состыковался с передним портом основного модуля "Тяньхэ" космической станции в 04:27 вторника по пекинскому времени после выхода на запланированную орбиту, сообщили в CMSA. Весь процесс сближения и стыковки продлился примерно 13 часов.По данным CMSA, позже будет совершена транспозиция модуля "Мэнтянь", как и планировалось. Таким образом модуль "Мэнтянь" вместе с основным модулем "Тяньхэ" и лабораторным модулем "Вэньтянь" сформируют Т-образную структуру, представляющую собой основную конструкцию китайской космической станции.
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китай, космос
Россия-Китай: Главное, Китай, Космос
11:27 01.11.2022
 

Лабораторный модуль "Мэнтянь" успешно состыковался с космической станцией

© Фото : CMSAЛабораторный модуль "Мэнтянь" успешно состыковался с космической станцией
Лабораторный модуль Мэнтянь успешно состыковался с космической станцией - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : CMSA
Лабораторный модуль "Мэнтянь" успешно состыковался с космической станцией
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МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". По данным Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA), лабораторный модуль "Мэнтянь" успешно состыковался с китайской космической станцией "Тяньгун" ("Небесный дворец").
"Мэнтянь", являющийся вторым лабораторным модулем космической станции "Тяньгун", состыковался с передним портом основного модуля "Тяньхэ" космической станции в 04:27 вторника по пекинскому времени после выхода на запланированную орбиту, сообщили в CMSA. Весь процесс сближения и стыковки продлился примерно 13 часов.
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По данным CMSA, позже будет совершена транспозиция модуля "Мэнтянь", как и планировалось. Таким образом модуль "Мэнтянь" вместе с основным модулем "Тяньхэ" и лабораторным модулем "Вэньтянь" сформируют Т-образную структуру, представляющую собой основную конструкцию китайской космической станции.
 
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