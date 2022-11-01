https://ria.ru/20221101/modul-1828345247.html

Лабораторный модуль "Мэнтянь" успешно состыковался с космической станцией

Лабораторный модуль "Мэнтянь" успешно состыковался с космической станцией - РИА Новости, 01.11.2022

Лабораторный модуль "Мэнтянь" успешно состыковался с космической станцией

По данным Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA), лабораторный модуль "Мэнтянь" успешно состыковался с китайской космической станцией... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:27

2022-11-01T11:27

2022-11-01T11:27

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МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". По данным Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA), лабораторный модуль "Мэнтянь" успешно состыковался с китайской космической станцией "Тяньгун" ("Небесный дворец")."Мэнтянь", являющийся вторым лабораторным модулем космической станции "Тяньгун", состыковался с передним портом основного модуля "Тяньхэ" космической станции в 04:27 вторника по пекинскому времени после выхода на запланированную орбиту, сообщили в CMSA. Весь процесс сближения и стыковки продлился примерно 13 часов.По данным CMSA, позже будет совершена транспозиция модуля "Мэнтянь", как и планировалось. Таким образом модуль "Мэнтянь" вместе с основным модулем "Тяньхэ" и лабораторным модулем "Вэньтянь" сформируют Т-образную структуру, представляющую собой основную конструкцию китайской космической станции.

https://ria.ru/20221028/kitay-1827440112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, космос