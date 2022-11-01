https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828479589.html
ГД не рассматривает введение ответственности для уклонистов от мобилизации
ГД не рассматривает введение ответственности для уклонистов от мобилизации - РИА Новости, 01.11.2022
ГД не рассматривает введение ответственности для уклонистов от мобилизации
Госдума не рассматривает инициативу о введении ответственности за уклонение от военной службы при мобилизации, сообщили председатели комитетов по обороне и по... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T18:10
2022-11-01T18:10
2022-11-01T19:15
специальная военная операция на украине
россия
госдума рф
частичная мобилизация в россии
василий пискарев
андрей картаполов
единая россия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Госдума не рассматривает инициативу о введении ответственности за уклонение от военной службы при мобилизации, сообщили председатели комитетов по обороне и по безопасности ГД Андрей Картаполов и Василий Пискарев.При этом они добавили, что такая идея действительно обсуждалась в самом начале объявления частичной мобилизации.Законодатели отметили, что с помощью законопроекта предполагалось выравнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами.Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, в свою очередь, отметил, что такие изменения сейчас неактуальны. При этом он обратил внимание на очевидный правовой пробел в этой сфере.О завершении призыва в рамках частичной мобилизации глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину 28 октября. Министр указал, что в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, военное ведомство решило все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828421019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии, василий пискарев, андрей картаполов, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Единая Россия
18:10 01.11.2022 (обновлено: 19:15 01.11.2022)
ГД не рассматривает введение ответственности для уклонистов от мобилизации
Госдума не рассматривает введение ответственности для уклонистов от мобилизации
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Госдума не рассматривает инициативу о введении ответственности за уклонение от военной службы при мобилизации, сообщили председатели комитетов по обороне и по безопасности ГД Андрей Картаполов и Василий Пискарев.
"На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность. Государственной думой она не рассматривается", — приводят в пресс-службе "Единой России" совместное заявление парламентариев.
При этом они добавили, что такая идея действительно обсуждалась в самом начале объявления частичной мобилизации.
Законодатели отметили, что с помощью законопроекта предполагалось выравнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами.
Председатель комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству Андрей Клишас
, в свою очередь, отметил, что такие изменения сейчас неактуальны. При этом он обратил внимание на очевидный правовой пробел в этой сфере.
О завершении призыва в рамках частичной мобилизации глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину 28 октября. Министр указал, что в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, военное ведомство решило все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".
После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.