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ГД не рассматривает введение ответственности для уклонистов от мобилизации - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828479589.html
ГД не рассматривает введение ответственности для уклонистов от мобилизации
ГД не рассматривает введение ответственности для уклонистов от мобилизации - РИА Новости, 01.11.2022
ГД не рассматривает введение ответственности для уклонистов от мобилизации
Госдума не рассматривает инициативу о введении ответственности за уклонение от военной службы при мобилизации, сообщили председатели комитетов по обороне и по... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T18:10
2022-11-01T19:15
специальная военная операция на украине
россия
госдума рф
частичная мобилизация в россии
василий пискарев
андрей картаполов
единая россия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Госдума не рассматривает инициативу о введении ответственности за уклонение от военной службы при мобилизации, сообщили председатели комитетов по обороне и по безопасности ГД Андрей Картаполов и Василий Пискарев.При этом они добавили, что такая идея действительно обсуждалась в самом начале объявления частичной мобилизации.Законодатели отметили, что с помощью законопроекта предполагалось выравнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами.Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, в свою очередь, отметил, что такие изменения сейчас неактуальны. При этом он обратил внимание на очевидный правовой пробел в этой сфере.О завершении призыва в рамках частичной мобилизации глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину 28 октября. Министр указал, что в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, военное ведомство решило все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
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россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии, василий пискарев, андрей картаполов, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Единая Россия
18:10 01.11.2022 (обновлено: 19:15 01.11.2022)
 
ГД не рассматривает введение ответственности для уклонистов от мобилизации

Госдума не рассматривает введение ответственности для уклонистов от мобилизации

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Госдума не рассматривает инициативу о введении ответственности за уклонение от военной службы при мобилизации, сообщили председатели комитетов по обороне и по безопасности ГД Андрей Картаполов и Василий Пискарев.
"На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность. Государственной думой она не рассматривается", — приводят в пресс-службе "Единой России" совместное заявление парламентариев.
При этом они добавили, что такая идея действительно обсуждалась в самом начале объявления частичной мобилизации.
Законодатели отметили, что с помощью законопроекта предполагалось выравнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами.
Торжественная церемония выдачи оружия мобилизованным гражданам в учебном центре Центрального военного округа в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
15:09
Комитет Совфеда поддержал закон об альтернативной службе, сообщил источник
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, в свою очередь, отметил, что такие изменения сейчас неактуальны. При этом он обратил внимание на очевидный правовой пробел в этой сфере.
О завершении призыва в рамках частичной мобилизации глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину 28 октября. Министр указал, что в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, военное ведомство решило все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".
После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГосдума РФЧастичная мобилизация в РоссииВасилий ПискаревАндрей КартаполовЕдиная Россия
 
 
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