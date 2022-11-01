https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828479589.html

ГД не рассматривает введение ответственности для уклонистов от мобилизации

ГД не рассматривает введение ответственности для уклонистов от мобилизации - РИА Новости, 01.11.2022

ГД не рассматривает введение ответственности для уклонистов от мобилизации

Госдума не рассматривает инициативу о введении ответственности за уклонение от военной службы при мобилизации, сообщили председатели комитетов по обороне и по... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T18:10

2022-11-01T18:10

2022-11-01T19:15

специальная военная операция на украине

россия

госдума рф

частичная мобилизация в россии

василий пискарев

андрей картаполов

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Госдума не рассматривает инициативу о введении ответственности за уклонение от военной службы при мобилизации, сообщили председатели комитетов по обороне и по безопасности ГД Андрей Картаполов и Василий Пискарев.При этом они добавили, что такая идея действительно обсуждалась в самом начале объявления частичной мобилизации.Законодатели отметили, что с помощью законопроекта предполагалось выравнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами.Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, в свою очередь, отметил, что такие изменения сейчас неактуальны. При этом он обратил внимание на очевидный правовой пробел в этой сфере.О завершении призыва в рамках частичной мобилизации глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину 28 октября. Министр указал, что в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, военное ведомство решило все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.

https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828421019.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии, василий пискарев, андрей картаполов, единая россия