https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828421019.html

Комитет Совфеда поддержал закон об альтернативной службе, сообщил источник

Комитет Совфеда поддержал закон об альтернативной службе, сообщил источник - РИА Новости, 01.11.2022

Комитет Совфеда поддержал закон об альтернативной службе, сообщил источник

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник закон о прохождении альтернативной службы в период мобилизации, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T15:09

2022-11-01T15:09

2022-11-01T15:09

совет федерации рф

частичная мобилизация в россии

безопасность

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник закон о прохождении альтернативной службы в период мобилизации, сообщил РИА Новости источник в комитете.Совфед рассмотрит закон на заседании 2 ноября."Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях", - говорится в законе.

https://ria.ru/20221101/sovfed-1828364069.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

совет федерации рф, частичная мобилизация в россии, безопасность