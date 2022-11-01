https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828421019.html
Комитет Совфеда поддержал закон об альтернативной службе, сообщил источник
Комитет Совфеда поддержал закон об альтернативной службе, сообщил источник - РИА Новости, 01.11.2022
Комитет Совфеда поддержал закон об альтернативной службе, сообщил источник
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник закон о прохождении альтернативной службы в период мобилизации, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:09
2022-11-01T15:09
2022-11-01T15:09
совет федерации рф
частичная мобилизация в россии
безопасность
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник закон о прохождении альтернативной службы в период мобилизации, сообщил РИА Новости источник в комитете.Совфед рассмотрит закон на заседании 2 ноября."Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях", - говорится в законе.
https://ria.ru/20221101/sovfed-1828364069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, частичная мобилизация в россии, безопасность
Совет Федерации РФ, Частичная мобилизация в России, Безопасность
Комитет Совфеда поддержал закон об альтернативной службе, сообщил источник
Комитет Совфеда поддержал закон об альтернативной службе в период мобилизации
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник закон о прохождении альтернативной службы в период мобилизации, сообщил РИА Новости источник в комитете.
Совфед рассмотрит закон на заседании 2 ноября.
"Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях", - говорится в законе.