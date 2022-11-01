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В Совфеде поддержали закон о мобилизации лиц с неснятой судимостью - РИА Новости, 01.11.2022
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В Совфеде поддержали закон о мобилизации лиц с неснятой судимостью
В Совфеде поддержали закон о мобилизации лиц с неснятой судимостью - РИА Новости, 01.11.2022
В Совфеде поддержали закон о мобилизации лиц с неснятой судимостью
Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник на заседании закон, разрешающий призывать по мобилизации граждан, имеющих... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:27
2022-11-01T14:27
совет федерации рф
частичная мобилизация в россии
в мире
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник на заседании закон, разрешающий призывать по мобилизации граждан, имеющих неснятую судимость по ряду тяжких преступлений, сообщил РИА Новости источник в комитете.Совфед рассмотрит этот закон на пленарном заседании 2 ноября.Согласно закону, призыв на военную службу по мобилизации будет разрешён для граждан с неснятой или непогашенной судимостью по тяжким преступлениям за исключением ряда статей.При этом призыву по мобилизации по-прежнему не будут принадлежать россияне с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь госдеятеля, совершении теракта, захвате заложников, угону воздушного судна, организации незаконного вооружённого формирования, публичных призывах к экстремистской деятельности, а также за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
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совет федерации рф, частичная мобилизация в россии, в мире
Совет Федерации РФ, Частичная мобилизация в России, В мире
14:27 01.11.2022
 
В Совфеде поддержали закон о мобилизации лиц с неснятой судимостью

В Совфеде поддержали закон, разрешающий мобилизацию лиц с неснятой судимостью

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизация
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник на заседании закон, разрешающий призывать по мобилизации граждан, имеющих неснятую судимость по ряду тяжких преступлений, сообщил РИА Новости источник в комитете.
Совфед рассмотрит этот закон на пленарном заседании 2 ноября.
Согласно закону, призыв на военную службу по мобилизации будет разрешён для граждан с неснятой или непогашенной судимостью по тяжким преступлениям за исключением ряда статей.
При этом призыву по мобилизации по-прежнему не будут принадлежать россияне с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь госдеятеля, совершении теракта, захвате заложников, угону воздушного судна, организации незаконного вооружённого формирования, публичных призывах к экстремистской деятельности, а также за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
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