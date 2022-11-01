https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828409202.html

В Совфеде поддержали закон о мобилизации лиц с неснятой судимостью

В Совфеде поддержали закон о мобилизации лиц с неснятой судимостью - РИА Новости, 01.11.2022

В Совфеде поддержали закон о мобилизации лиц с неснятой судимостью

Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник на заседании закон, разрешающий призывать по мобилизации граждан, имеющих... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:27

2022-11-01T14:27

2022-11-01T14:27

совет федерации рф

частичная мобилизация в россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827602282_0:0:1716:965_1920x0_80_0_0_b044777f66af29bb3e33a432d4b6bbdc.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник на заседании закон, разрешающий призывать по мобилизации граждан, имеющих неснятую судимость по ряду тяжких преступлений, сообщил РИА Новости источник в комитете.Совфед рассмотрит этот закон на пленарном заседании 2 ноября.Согласно закону, призыв на военную службу по мобилизации будет разрешён для граждан с неснятой или непогашенной судимостью по тяжким преступлениям за исключением ряда статей.При этом призыву по мобилизации по-прежнему не будут принадлежать россияне с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь госдеятеля, совершении теракта, захвате заложников, угону воздушного судна, организации незаконного вооружённого формирования, публичных призывах к экстремистской деятельности, а также за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

https://radiosputnik.ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828393164.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

совет федерации рф, частичная мобилизация в россии, в мире