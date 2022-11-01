https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828409202.html
В Совфеде поддержали закон о мобилизации лиц с неснятой судимостью
В Совфеде поддержали закон о мобилизации лиц с неснятой судимостью - РИА Новости, 01.11.2022
В Совфеде поддержали закон о мобилизации лиц с неснятой судимостью
Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник на заседании закон, разрешающий призывать по мобилизации граждан, имеющих... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:27
2022-11-01T14:27
2022-11-01T14:27
совет федерации рф
частичная мобилизация в россии
в мире
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник на заседании закон, разрешающий призывать по мобилизации граждан, имеющих неснятую судимость по ряду тяжких преступлений, сообщил РИА Новости источник в комитете.Совфед рассмотрит этот закон на пленарном заседании 2 ноября.Согласно закону, призыв на военную службу по мобилизации будет разрешён для граждан с неснятой или непогашенной судимостью по тяжким преступлениям за исключением ряда статей.При этом призыву по мобилизации по-прежнему не будут принадлежать россияне с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь госдеятеля, совершении теракта, захвате заложников, угону воздушного судна, организации незаконного вооружённого формирования, публичных призывах к экстремистской деятельности, а также за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
https://radiosputnik.ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828393164.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, частичная мобилизация в россии, в мире
Совет Федерации РФ, Частичная мобилизация в России, В мире
В Совфеде поддержали закон о мобилизации лиц с неснятой судимостью
В Совфеде поддержали закон, разрешающий мобилизацию лиц с неснятой судимостью
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник на заседании закон, разрешающий призывать по мобилизации граждан, имеющих неснятую судимость по ряду тяжких преступлений, сообщил РИА Новости источник в комитете.
Совфед
рассмотрит этот закон на пленарном заседании 2 ноября.
Согласно закону, призыв на военную службу по мобилизации будет разрешён для граждан с неснятой или непогашенной судимостью по тяжким преступлениям за исключением ряда статей.
При этом призыву по мобилизации по-прежнему не будут принадлежать россияне с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь госдеятеля, совершении теракта, захвате заложников, угону воздушного судна, организации незаконного вооружённого формирования, публичных призывах к экстремистской деятельности, а также за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.