13:06 01.11.2022 (обновлено: 13:11 01.11.2022)
Мобилизованные сотрудники "Якутскэнерго" получат по 200 тысяч рублей
Мобилизованные сотрудники "Якутскэнерго" получат по 200 тысяч рублей материальной помощи
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мобилизованные сотрудники "Якутскэнерго" (входит в "Русгидро") получат материальную помощь в размере по 200 тысяч рублей на человека, говорится в сообщении компании.
Уточняется, что мобилизация коснулась энергетиков из исполнительной дирекции "Сахаэнерго", Производственного центра, Кобяйских электрических сетей, Анабарского, Момского, Нижнеколымского, Белогорского, Оймяконского и Зырянского районов электрических сетей.
"Большая помощь оказана мобилизованным энергетикам централизованно. Для их обеспечения всем необходимым принято решение о выделении материальной помощи на всех предприятиях группы "Русгидро" по 200 тысяч рублей от работодателя на каждого призванного сотрудника", - сообщило "Якутскэнерго".
Отмечается, что на средства "Русгидро" мобилизованных бойцов обеспечили самым необходимым – от лекарств до спецобуви, налобных фонарей и мобильных телефонов. Также закуплены комплекты снаряжения и обмундирования, которые будут адресно доставлены энергетикам.
Кроме того, руководство энергокомпании окажет помощь семьям мобилизованных. "По просьбам жен мобилизованных в Анабарский и Абыйский улусы, а также в Якутск были доставлены продукты питания, подгузники, направлены денежные средства", - добавляется в сообщении.
"Якутскэнерго" – дочернее общество "Русгидро" и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия). Установленная электрическая мощность электростанций Якутскэнерго составляет 1 141 МВт, тепловая мощность – 1724 Гкал/ч.