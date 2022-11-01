https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828380270.html

Мобилизованные сотрудники "Якутскэнерго" получат по 200 тысяч рублей

Мобилизованные сотрудники "Якутскэнерго" получат по 200 тысяч рублей - РИА Новости, 01.11.2022

Мобилизованные сотрудники "Якутскэнерго" получат по 200 тысяч рублей

Мобилизованные сотрудники "Якутскэнерго" (входит в "Русгидро") получат материальную помощь в размере по 200 тысяч рублей на человека, говорится в сообщении... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:06

2022-11-01T13:06

2022-11-01T13:11

зырянский район

якутскэнерго

русгидро

якутск

общество

частичная мобилизация в россии

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мобилизованные сотрудники "Якутскэнерго" (входит в "Русгидро") получат материальную помощь в размере по 200 тысяч рублей на человека, говорится в сообщении компании.Уточняется, что мобилизация коснулась энергетиков из исполнительной дирекции "Сахаэнерго", Производственного центра, Кобяйских электрических сетей, Анабарского, Момского, Нижнеколымского, Белогорского, Оймяконского и Зырянского районов электрических сетей."Большая помощь оказана мобилизованным энергетикам централизованно. Для их обеспечения всем необходимым принято решение о выделении материальной помощи на всех предприятиях группы "Русгидро" по 200 тысяч рублей от работодателя на каждого призванного сотрудника", - сообщило "Якутскэнерго".Отмечается, что на средства "Русгидро" мобилизованных бойцов обеспечили самым необходимым – от лекарств до спецобуви, налобных фонарей и мобильных телефонов. Также закуплены комплекты снаряжения и обмундирования, которые будут адресно доставлены энергетикам.Кроме того, руководство энергокомпании окажет помощь семьям мобилизованных. "По просьбам жен мобилизованных в Анабарский и Абыйский улусы, а также в Якутск были доставлены продукты питания, подгузники, направлены денежные средства", - добавляется в сообщении."Якутскэнерго" – дочернее общество "Русгидро" и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия). Установленная электрическая мощность электростанций Якутскэнерго составляет 1 141 МВт, тепловая мощность – 1724 Гкал/ч.

https://ria.ru/20221101/sovfed-1828364069.html

https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828364522.html

зырянский район

якутск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

зырянский район, якутскэнерго, русгидро, якутск, общество, частичная мобилизация в россии