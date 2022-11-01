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Мобилизованные сотрудники "Якутскэнерго" получат по 200 тысяч рублей - РИА Новости, 01.11.2022
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Мобилизованные сотрудники "Якутскэнерго" получат по 200 тысяч рублей
Мобилизованные сотрудники "Якутскэнерго" получат по 200 тысяч рублей - РИА Новости, 01.11.2022
Мобилизованные сотрудники "Якутскэнерго" получат по 200 тысяч рублей
Мобилизованные сотрудники "Якутскэнерго" (входит в "Русгидро") получат материальную помощь в размере по 200 тысяч рублей на человека, говорится в сообщении... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:06
2022-11-01T13:11
зырянский район
якутскэнерго
русгидро
якутск
общество
частичная мобилизация в россии
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мобилизованные сотрудники "Якутскэнерго" (входит в "Русгидро") получат материальную помощь в размере по 200 тысяч рублей на человека, говорится в сообщении компании.Уточняется, что мобилизация коснулась энергетиков из исполнительной дирекции "Сахаэнерго", Производственного центра, Кобяйских электрических сетей, Анабарского, Момского, Нижнеколымского, Белогорского, Оймяконского и Зырянского районов электрических сетей."Большая помощь оказана мобилизованным энергетикам централизованно. Для их обеспечения всем необходимым принято решение о выделении материальной помощи на всех предприятиях группы "Русгидро" по 200 тысяч рублей от работодателя на каждого призванного сотрудника", - сообщило "Якутскэнерго".Отмечается, что на средства "Русгидро" мобилизованных бойцов обеспечили самым необходимым – от лекарств до спецобуви, налобных фонарей и мобильных телефонов. Также закуплены комплекты снаряжения и обмундирования, которые будут адресно доставлены энергетикам.Кроме того, руководство энергокомпании окажет помощь семьям мобилизованных. "По просьбам жен мобилизованных в Анабарский и Абыйский улусы, а также в Якутск были доставлены продукты питания, подгузники, направлены денежные средства", - добавляется в сообщении."Якутскэнерго" – дочернее общество "Русгидро" и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия). Установленная электрическая мощность электростанций Якутскэнерго составляет 1 141 МВт, тепловая мощность – 1724 Гкал/ч.
https://ria.ru/20221101/sovfed-1828364069.html
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зырянский район, якутскэнерго, русгидро, якутск, общество, частичная мобилизация в россии
Зырянский район, ЯкутскЭнерго, РусГидро, Якутск, Общество, Частичная мобилизация в России, Специальная военная операция на Украине
13:06 01.11.2022 (обновлено: 13:11 01.11.2022)
 
Мобилизованные сотрудники "Якутскэнерго" получат по 200 тысяч рублей

Мобилизованные сотрудники "Якутскэнерго" получат по 200 тысяч рублей материальной помощи

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мобилизованные сотрудники "Якутскэнерго" (входит в "Русгидро") получат материальную помощь в размере по 200 тысяч рублей на человека, говорится в сообщении компании.
Уточняется, что мобилизация коснулась энергетиков из исполнительной дирекции "Сахаэнерго", Производственного центра, Кобяйских электрических сетей, Анабарского, Момского, Нижнеколымского, Белогорского, Оймяконского и Зырянского районов электрических сетей.
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"Большая помощь оказана мобилизованным энергетикам централизованно. Для их обеспечения всем необходимым принято решение о выделении материальной помощи на всех предприятиях группы "Русгидро" по 200 тысяч рублей от работодателя на каждого призванного сотрудника", - сообщило "Якутскэнерго".
Отмечается, что на средства "Русгидро" мобилизованных бойцов обеспечили самым необходимым – от лекарств до спецобуви, налобных фонарей и мобильных телефонов. Также закуплены комплекты снаряжения и обмундирования, которые будут адресно доставлены энергетикам.
Кроме того, руководство энергокомпании окажет помощь семьям мобилизованных. "По просьбам жен мобилизованных в Анабарский и Абыйский улусы, а также в Якутск были доставлены продукты питания, подгузники, направлены денежные средства", - добавляется в сообщении.
"Якутскэнерго" – дочернее общество "Русгидро" и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия). Установленная электрическая мощность электростанций Якутскэнерго составляет 1 141 МВт, тепловая мощность – 1724 Гкал/ч.
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Специальная военная операция на УкраинеЗырянский районЯкутскЭнергоРусГидроЯкутскОбществоЧастичная мобилизация в России
 
 
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