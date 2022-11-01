12:18 01.11.2022 (обновлено: 13:22 01.11.2022)
Отдельный указ о завершении частичной мобилизации не нужен, заявил Клишас
Сенатор Клишас: отдельный указ Путина о завершении частичной мобилизации не нужен
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности России / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Отдельный указ президента России о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Отдельный указ президента не нужен", — сказал он.
Накануне Путин на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами Армении и Азербайджана заявил, что призыв завершен, "поставлена точка". При этом он добавил, что обсудит с юристами, нужен ли для этого отдельный указ.
На прошлой неделе Минобороны объявило о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, в зоне военной операции на Украине уже находятся 82 тысячи мобилизованных, еще 218 тысяч человек проходят подготовку.
Как утверждается, после осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.