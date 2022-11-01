https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828364522.html

Отдельный указ о завершении частичной мобилизации не нужен, заявил Клишас

Отдельный указ о завершении частичной мобилизации не нужен, заявил Клишас - РИА Новости, 01.11.2022

Отдельный указ о завершении частичной мобилизации не нужен, заявил Клишас

Отдельный указ президента России о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:18

2022-11-01T12:18

2022-11-01T13:22

специальная военная операция на украине

политика

россия

совет федерации рф

андрей клишас

владимир путин

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Отдельный указ президента России о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Отдельный указ президента не нужен", — сказал он.Накануне Путин на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами Армении и Азербайджана заявил, что призыв завершен, "поставлена точка". При этом он добавил, что обсудит с юристами, нужен ли для этого отдельный указ.На прошлой неделе Минобороны объявило о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, в зоне военной операции на Украине уже находятся 82 тысячи мобилизованных, еще 218 тысяч человек проходят подготовку. Как утверждается, после осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, совет федерации рф, андрей клишас, владимир путин, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии