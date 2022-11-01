Рейтинг@Mail.ru
Отдельный указ о завершении частичной мобилизации не нужен, заявил Клишас - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828364522.html
Отдельный указ о завершении частичной мобилизации не нужен, заявил Клишас
Отдельный указ о завершении частичной мобилизации не нужен, заявил Клишас - РИА Новости, 01.11.2022
Отдельный указ о завершении частичной мобилизации не нужен, заявил Клишас
Отдельный указ президента России о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:18
2022-11-01T13:22
специальная военная операция на украине
политика
россия
совет федерации рф
андрей клишас
владимир путин
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865392_0:122:2981:1799_1920x0_80_0_0_51b65f1ccd68811b26e4ae690ea06518.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Отдельный указ президента России о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Отдельный указ президента не нужен", — сказал он.Накануне Путин на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами Армении и Азербайджана заявил, что призыв завершен, "поставлена точка". При этом он добавил, что обсудит с юристами, нужен ли для этого отдельный указ.На прошлой неделе Минобороны объявило о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, в зоне военной операции на Украине уже находятся 82 тысячи мобилизованных, еще 218 тысяч человек проходят подготовку. Как утверждается, после осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865392_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_3eabce20c7917b53f6743b485645cfc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, совет федерации рф, андрей клишас, владимир путин, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Андрей Клишас, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
12:18 01.11.2022 (обновлено: 13:22 01.11.2022)
 
Отдельный указ о завершении частичной мобилизации не нужен, заявил Клишас

Сенатор Клишас: отдельный указ Путина о завершении частичной мобилизации не нужен

© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности России / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности России
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Отдельный указ президента России о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Отдельный указ президента не нужен", — сказал он.
Накануне Путин на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами Армении и Азербайджана заявил, что призыв завершен, "поставлена точка". При этом он добавил, что обсудит с юристами, нужен ли для этого отдельный указ.
На прошлой неделе Минобороны объявило о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, в зоне военной операции на Украине уже находятся 82 тысячи мобилизованных, еще 218 тысяч человек проходят подготовку.
Как утверждается, после осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияСовет Федерации РФАндрей КлишасВладимир ПутинВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала