https://ria.ru/20221101/mnenie-1828373633.html

Верховный суд разъяснил, в каких случаях придется платить по иску за мнение

Верховный суд разъяснил, в каких случаях придется платить по иску за мнение - РИА Новости, 01.11.2022

Верховный суд разъяснил, в каких случаях придется платить по иску за мнение

Российские суды могут удовлетворять иски о компенсации морального вреда за высказанное мнение, если оно было сформулировано оскорбительно, сказано в проекте... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:45

2022-11-01T12:45

2022-11-01T12:45

общество

россия

верховный суд рф

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские суды могут удовлетворять иски о компенсации морального вреда за высказанное мнение, если оно было сформулировано оскорбительно, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ."Установив, что истцом заявлено требование о компенсации морального вреда, причиненного распространением оценочных суждений, мнений, убеждений, суд может удовлетворить его, если суждения, мнения, убеждения ответчика были высказаны в оскорбительной форме, унижающей честь и достоинство истца", - сказано в проекте.Помимо этого, существует ответственность за распространение сведений, порочащих честь, достоинство и репутацию других людей, распространение сведений о частной жизни. "В указанных случаях компенсация морального вреда взыскивается судом независимо от вины причинителя вреда", - отмечается в проекте.При этом ВС РФ советует судам обеспечивать баланс между различными правами граждан: это и право на защиту чести, достоинства, деловой репутации, и на свободу мысли, слова, массовой информации; право свободно искать и распространять информацию и право на неприкосновенность частной жизни.

https://ria.ru/20220720/sud-1803609242.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, верховный суд рф