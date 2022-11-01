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Верховный суд разъяснил, в каких случаях придется платить по иску за мнение
Верховный суд разъяснил, в каких случаях придется платить по иску за мнение - РИА Новости, 01.11.2022
Верховный суд разъяснил, в каких случаях придется платить по иску за мнение
Российские суды могут удовлетворять иски о компенсации морального вреда за высказанное мнение, если оно было сформулировано оскорбительно, сказано в проекте... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:45
2022-11-01T12:45
2022-11-01T12:45
общество
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские суды могут удовлетворять иски о компенсации морального вреда за высказанное мнение, если оно было сформулировано оскорбительно, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ."Установив, что истцом заявлено требование о компенсации морального вреда, причиненного распространением оценочных суждений, мнений, убеждений, суд может удовлетворить его, если суждения, мнения, убеждения ответчика были высказаны в оскорбительной форме, унижающей честь и достоинство истца", - сказано в проекте.Помимо этого, существует ответственность за распространение сведений, порочащих честь, достоинство и репутацию других людей, распространение сведений о частной жизни. "В указанных случаях компенсация морального вреда взыскивается судом независимо от вины причинителя вреда", - отмечается в проекте.При этом ВС РФ советует судам обеспечивать баланс между различными правами граждан: это и право на защиту чести, достоинства, деловой репутации, и на свободу мысли, слова, массовой информации; право свободно искать и распространять информацию и право на неприкосновенность частной жизни.
https://ria.ru/20220720/sud-1803609242.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, россия, верховный суд рф
Общество, Россия, Верховный суд РФ
Верховный суд разъяснил, в каких случаях придется платить по иску за мнение
Верховный суд: иск могут удовлетворить, если мнение было высказано оскорбительно
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские суды могут удовлетворять иски о компенсации морального вреда за высказанное мнение, если оно было сформулировано оскорбительно, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.
"Установив, что истцом заявлено требование о компенсации морального вреда, причиненного распространением оценочных суждений, мнений, убеждений, суд может удовлетворить его, если суждения, мнения, убеждения ответчика были высказаны в оскорбительной форме, унижающей честь и достоинство истца", - сказано в проекте.
Помимо этого, существует ответственность за распространение сведений, порочащих честь, достоинство и репутацию других людей, распространение сведений о частной жизни. "В указанных случаях компенсация морального вреда взыскивается судом независимо от вины причинителя вреда", - отмечается в проекте.
При этом ВС РФ советует судам обеспечивать баланс между различными правами граждан: это и право на защиту чести, достоинства, деловой репутации, и на свободу мысли, слова, массовой информации; право свободно искать и распространять информацию и право на неприкосновенность частной жизни.