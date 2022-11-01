https://ria.ru/20221101/mintsifry-1828331806.html

Минцифры планирует с ноября начать проекты цифровизации новых территорий

Минцифры планирует с ноября начать проекты цифровизации новых территорий - РИА Новости, 01.11.2022

Минцифры планирует с ноября начать проекты цифровизации новых территорий

Минцифры России планирует с ноября начать проекты внедрения цифровых решений и услуг на новых территориях РФ, заявил глава министерства Максут Шадаев в рамках... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:41

2022-11-01T10:41

2022-11-01T10:41

технологии

максут шадаев

дмитрий чернышенко

луганская народная республика

россия

запорожская область

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры России планирует с ноября начать проекты внедрения цифровых решений и услуг на новых территориях РФ, заявил глава министерства Максут Шадаев в рамках пленарного заседания конференции CNews Forum 2022."Сейчас мы делаем план. Очевидно, что эти территории требуют такого интенсивного развития как инфраструктуры связи, так в общем и цифровизации всего этого направления. Понятно, что они будут приоритетными, в фокусе... Я уже говорил, что у нас в ноябре будет готов план. План, значит, такой сжатый, но наверное, с ноября начнем соответствующие проекты внедрения", - сказал Шадаев.В конце октября в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщали, что жителям новых регионов России уже предоставляется доступ к порталу госуслуг. Также там обеспечено вещание российских ТВ- и радиоканалов, а в ближайшее время будут организованы конкурсные процедуры по подключению к бесплатному вещанию региональных и муниципальных каналов.Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, состоявшихся в сентябре.

https://ria.ru/20221029/obrazovanie-1827736125.html

https://ria.ru/20221027/byudzhet-1827173101.html

луганская народная республика

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, максут шадаев, дмитрий чернышенко, луганская народная республика, россия, запорожская область