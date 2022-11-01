https://ria.ru/20221101/mintsifry-1828331806.html
Минцифры планирует с ноября начать проекты цифровизации новых территорий
Минцифры планирует с ноября начать проекты цифровизации новых территорий - РИА Новости, 01.11.2022
Минцифры планирует с ноября начать проекты цифровизации новых территорий
Минцифры России планирует с ноября начать проекты внедрения цифровых решений и услуг на новых территориях РФ, заявил глава министерства Максут Шадаев в рамках... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:41
2022-11-01T10:41
2022-11-01T10:41
технологии
максут шадаев
дмитрий чернышенко
луганская народная республика
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры России планирует с ноября начать проекты внедрения цифровых решений и услуг на новых территориях РФ, заявил глава министерства Максут Шадаев в рамках пленарного заседания конференции CNews Forum 2022."Сейчас мы делаем план. Очевидно, что эти территории требуют такого интенсивного развития как инфраструктуры связи, так в общем и цифровизации всего этого направления. Понятно, что они будут приоритетными, в фокусе... Я уже говорил, что у нас в ноябре будет готов план. План, значит, такой сжатый, но наверное, с ноября начнем соответствующие проекты внедрения", - сказал Шадаев.В конце октября в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщали, что жителям новых регионов России уже предоставляется доступ к порталу госуслуг. Также там обеспечено вещание российских ТВ- и радиоканалов, а в ближайшее время будут организованы конкурсные процедуры по подключению к бесплатному вещанию региональных и муниципальных каналов.Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, состоявшихся в сентябре.
https://ria.ru/20221029/obrazovanie-1827736125.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, максут шадаев, дмитрий чернышенко, луганская народная республика, россия, запорожская область
Технологии, Максут Шадаев, Дмитрий Чернышенко, Луганская Народная Республика, Россия, Запорожская область
Минцифры планирует с ноября начать проекты цифровизации новых территорий
Глава Минцифры Шадаев рассказал о планах с ноября начать цифровизацию новых территорий