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В Донецке на мине "Лепесток" подорвался подросток - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/mina-1828467027.html
В Донецке на мине "Лепесток" подорвался подросток
В Донецке на мине "Лепесток" подорвался подросток - РИА Новости, 01.11.2022
В Донецке на мине "Лепесток" подорвался подросток
Подросток подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:27
2022-11-01T17:27
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Подросток подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики."В Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мирный житель. По улице Делегатской на сброшенной украинскими боевиками запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" подорвался подросток 2008 года рождения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Россия
17:27 01.11.2022
 
В Донецке на мине "Лепесток" подорвался подросток

В Кировском районе Донецка подросток подорвался на мине "Лепесток"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Подросток подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики.
"В Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мирный житель. По улице Делегатской на сброшенной украинскими боевиками запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" подорвался подросток 2008 года рождения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Последствия обстрела села Козинка в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
16:31Специальная военная операция на Украине
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Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияРоссия
 
 
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