https://ria.ru/20221101/mina-1828467027.html

В Донецке на мине "Лепесток" подорвался подросток

В Донецке на мине "Лепесток" подорвался подросток - РИА Новости, 01.11.2022

В Донецке на мине "Лепесток" подорвался подросток

Подросток подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T17:27

2022-11-01T17:27

2022-11-01T17:27

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

происшествия

россия

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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Подросток подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики."В Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мирный житель. По улице Делегатской на сброшенной украинскими боевиками запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" подорвался подросток 2008 года рождения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20221101/kozinka-1828445224.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

россия

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, происшествия, россия