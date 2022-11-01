Рейтинг@Mail.ru
В России рассмотрят возможность не депортировать мигрантов, создавших семью - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/migranty-1828371802.html
В России рассмотрят возможность не депортировать мигрантов, создавших семью
В России рассмотрят возможность не депортировать мигрантов, создавших семью - РИА Новости, 01.11.2022
В России рассмотрят возможность не депортировать мигрантов, создавших семью
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что необходимо предусмотреть альтернативное наказание для тех иностранцев, кто подлежит... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:40
2022-11-01T12:40
общество
татьяна москалькова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825687659_368:620:2607:1880_1920x0_80_0_0_fa8c67b88e8ca72882e867b676eb9554.jpg
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что необходимо предусмотреть альтернативное наказание для тех иностранцев, кто подлежит депортации из-за административных нарушений, но создал здесь семью."Сегодня нередко подлежат депортации мигранты, которые создали здесь семью. Сегодня административный кодекс очень жестко ставит вопрос, что человек, совершивший дважды административное нарушение, подлежит административному штрафу и выдворению. Мы будем просить законодателя, чтобы он альтернативу предусмотрел", - сказала Москалькова в ходе Межрегионального форума, посвящённого женщинам.Она отметила, что правонарушения бывают разные. "Перешёл на красный свет светофора - это одно, продавал наркотики - это другое. Очень важно сделать все возможное для сохранения семьи", - пояснила омбудсмен.
https://ria.ru/20221026/migranty-1826987853.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825687659_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_47ade205896d6bd70e62406127abfb75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, татьяна москалькова, россия
Общество, Татьяна Москалькова, Россия
12:40 01.11.2022
 
В России рассмотрят возможность не депортировать мигрантов, создавших семью

Москалькова: нужна альтернатива депортации мигрантов, создавших в России семью

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЛюди кормят уток у пруда в Дюссельдорфском парке в Москве
Люди кормят уток у пруда в Дюссельдорфском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Люди кормят уток у пруда в Дюссельдорфском парке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что необходимо предусмотреть альтернативное наказание для тех иностранцев, кто подлежит депортации из-за административных нарушений, но создал здесь семью.
"Сегодня нередко подлежат депортации мигранты, которые создали здесь семью. Сегодня административный кодекс очень жестко ставит вопрос, что человек, совершивший дважды административное нарушение, подлежит административному штрафу и выдворению. Мы будем просить законодателя, чтобы он альтернативу предусмотрел", - сказала Москалькова в ходе Межрегионального форума, посвящённого женщинам.
Она отметила, что правонарушения бывают разные. "Перешёл на красный свет светофора - это одно, продавал наркотики - это другое. Очень важно сделать все возможное для сохранения семьи", - пояснила омбудсмен.
Упаковка интернет-заказов в логистическом центре Ozon - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 17:04
Мигрантам, незаконно работавшим на складе OZON в Петербурге, грозит высылка
 
ОбществоТатьяна МоскальковаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала