https://ria.ru/20221101/migranty-1828371802.html

В России рассмотрят возможность не депортировать мигрантов, создавших семью

В России рассмотрят возможность не депортировать мигрантов, создавших семью - РИА Новости, 01.11.2022

В России рассмотрят возможность не депортировать мигрантов, создавших семью

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что необходимо предусмотреть альтернативное наказание для тех иностранцев, кто подлежит... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:40

2022-11-01T12:40

2022-11-01T12:40

общество

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что необходимо предусмотреть альтернативное наказание для тех иностранцев, кто подлежит депортации из-за административных нарушений, но создал здесь семью."Сегодня нередко подлежат депортации мигранты, которые создали здесь семью. Сегодня административный кодекс очень жестко ставит вопрос, что человек, совершивший дважды административное нарушение, подлежит административному штрафу и выдворению. Мы будем просить законодателя, чтобы он альтернативу предусмотрел", - сказала Москалькова в ходе Межрегионального форума, посвящённого женщинам.Она отметила, что правонарушения бывают разные. "Перешёл на красный свет светофора - это одно, продавал наркотики - это другое. Очень важно сделать все возможное для сохранения семьи", - пояснила омбудсмен.

https://ria.ru/20221026/migranty-1826987853.html

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общество, татьяна москалькова, россия