https://ria.ru/20221101/migranty-1828371802.html
В России рассмотрят возможность не депортировать мигрантов, создавших семью
В России рассмотрят возможность не депортировать мигрантов, создавших семью - РИА Новости, 01.11.2022
В России рассмотрят возможность не депортировать мигрантов, создавших семью
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что необходимо предусмотреть альтернативное наказание для тех иностранцев, кто подлежит... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:40
2022-11-01T12:40
2022-11-01T12:40
общество
татьяна москалькова
россия
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что необходимо предусмотреть альтернативное наказание для тех иностранцев, кто подлежит депортации из-за административных нарушений, но создал здесь семью."Сегодня нередко подлежат депортации мигранты, которые создали здесь семью. Сегодня административный кодекс очень жестко ставит вопрос, что человек, совершивший дважды административное нарушение, подлежит административному штрафу и выдворению. Мы будем просить законодателя, чтобы он альтернативу предусмотрел", - сказала Москалькова в ходе Межрегионального форума, посвящённого женщинам.Она отметила, что правонарушения бывают разные. "Перешёл на красный свет светофора - это одно, продавал наркотики - это другое. Очень важно сделать все возможное для сохранения семьи", - пояснила омбудсмен.
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общество, татьяна москалькова, россия
Общество, Татьяна Москалькова, Россия
В России рассмотрят возможность не депортировать мигрантов, создавших семью
Москалькова: нужна альтернатива депортации мигрантов, создавших в России семью
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что необходимо предусмотреть альтернативное наказание для тех иностранцев, кто подлежит депортации из-за административных нарушений, но создал здесь семью.
"Сегодня нередко подлежат депортации мигранты, которые создали здесь семью. Сегодня административный кодекс очень жестко ставит вопрос, что человек, совершивший дважды административное нарушение, подлежит административному штрафу и выдворению. Мы будем просить законодателя, чтобы он альтернативу предусмотрел", - сказала Москалькова в ходе Межрегионального форума, посвящённого женщинам.
Она отметила, что правонарушения бывают разные. "Перешёл на красный свет светофора - это одно, продавал наркотики - это другое. Очень важно сделать все возможное для сохранения семьи", - пояснила омбудсмен.