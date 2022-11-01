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В Харьковском метро восстановили движение поездов - РИА Новости, 01.11.2022
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В Харьковском метро восстановили движение поездов
В Харьковском метро восстановили движение поездов - РИА Новости, 01.11.2022
В Харьковском метро восстановили движение поездов
Движение поездов в Харьковском метро восстановлено по двум линиям, интервал движения увеличен до 20 минут, сообщили в Харьковском метрополитене. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:46
2022-11-01T11:46
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Движение поездов в Харьковском метро восстановлено по двум линиям, интервал движения увеличен до 20 минут, сообщили в Харьковском метрополитене.Ранее во вторник Харьковский метрополитен сообщил о приостановке движения поездов."Движение по Алексеевской и Салтовской линиям Харьковского метрополитена восстановлено. Интервалы движения поездов будут временно составлять 20 минут. О возобновлении движения по Холодногорско-Заводской линии метрополитена сообщим дополнительно", - говорится в сообщении Харьковского метрополитена в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, харьков
В мире, Харьков
11:46 01.11.2022
 
В Харьковском метро восстановили движение поездов

В Харьковском метро восстановили движение поездов по двум линиям

© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Движение поездов в Харьковском метро восстановлено по двум линиям, интервал движения увеличен до 20 минут, сообщили в Харьковском метрополитене.
Ранее во вторник Харьковский метрополитен сообщил о приостановке движения поездов.
"Движение по Алексеевской и Салтовской линиям Харьковского метрополитена восстановлено. Интервалы движения поездов будут временно составлять 20 минут. О возобновлении движения по Холодногорско-Заводской линии метрополитена сообщим дополнительно", - говорится в сообщении Харьковского метрополитена в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Харьков - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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