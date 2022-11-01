https://ria.ru/20221101/metro-1828321418.html

В метро Харькова приостановили движение поездов

В метро Харькова приостановили движение поездов - РИА Новости, 01.11.2022

В метро Харькова приостановили движение поездов

Движение поездов приостановлено в метро Харькова, сообщили в Харьковском метрополитене. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T09:52

2022-11-01T09:52

2022-11-01T09:56

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Движение поездов приостановлено в метро Харькова, сообщили в Харьковском метрополитене.В понедельник утром Харьковский метрополитен после информации об ударе по объекту инфраструктуры сообщил, что движение поездов приостановлено по техническим причинам. К вечеру движение было возобновлено."Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении метрополитена в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

харьков, в мире, украина