09:52 01.11.2022 (обновлено: 09:56 01.11.2022)
В метро Харькова приостановили движение поездов
В метро Харькова временно приостановили движение поездов
© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Движение поездов приостановлено в метро Харькова, сообщили в Харьковском метрополитене.
В понедельник утром Харьковский метрополитен после информации об ударе по объекту инфраструктуры сообщил, что движение поездов приостановлено по техническим причинам. К вечеру движение было возобновлено.
"Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении метрополитена в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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