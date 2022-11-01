https://ria.ru/20221101/messendzher-1828293904.html

Раскрыт самый опасный мессенджер

Раскрыт самый опасный мессенджер - РИА Новости, 01.11.2022

Раскрыт самый опасный мессенджер

В WhatsApp, как в популярном мессенджере, чаще всего выявляют критические уязвимости, поэтому его можно считать самым опасным, рассказал "Прайму" эксперт по... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T03:18

2022-11-01T03:18

2022-11-01T09:50

технологии

россия

whatsapp inc.

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В WhatsApp, как в популярном мессенджере, чаще всего выявляют критические уязвимости, поэтому его можно считать самым опасным, рассказал "Прайму" эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрей Слободчиков.Он напомнил, что выявленные недавно уязвимости позволяли запустить произвольный код на устройстве и получить к нему полноформатный доступ. Для этого хакеры начинали видеозвонок или отправляли видео с вредоносным кодом, пояснил эксперт, добавив, что менее популярные мессенджеры также могут содержать критические уязвимости.Слободчиков отметил, что причиной утечек чаще всего являются ошибки пользователей, в том числе отсутствие обновлений приложения.WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221022/messendzhery-1825835730.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, россия, whatsapp inc.