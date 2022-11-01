https://ria.ru/20221101/messendzher-1828293904.html
Раскрыт самый опасный мессенджер
Раскрыт самый опасный мессенджер - РИА Новости, 01.11.2022
Раскрыт самый опасный мессенджер
В WhatsApp, как в популярном мессенджере, чаще всего выявляют критические уязвимости, поэтому его можно считать самым опасным, рассказал "Прайму" эксперт по... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T03:18
2022-11-01T03:18
2022-11-01T09:50
технологии
россия
whatsapp inc.
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В WhatsApp, как в популярном мессенджере, чаще всего выявляют критические уязвимости, поэтому его можно считать самым опасным, рассказал "Прайму" эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрей Слободчиков.Он напомнил, что выявленные недавно уязвимости позволяли запустить произвольный код на устройстве и получить к нему полноформатный доступ. Для этого хакеры начинали видеозвонок или отправляли видео с вредоносным кодом, пояснил эксперт, добавив, что менее популярные мессенджеры также могут содержать критические уязвимости.Слободчиков отметил, что причиной утечек чаще всего являются ошибки пользователей, в том числе отсутствие обновлений приложения.WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221022/messendzhery-1825835730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, whatsapp inc.
Технологии, Россия, WhatsApp Inc.
03:18 01.11.2022 (обновлено: 09:50 01.11.2022)
Раскрыт самый опасный мессенджер
Эксперт по информационной безопасности Слободчиков заявил об опасности WhatsApp
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
В WhatsApp, как в популярном мессенджере, чаще всего выявляют критические уязвимости, поэтому его можно считать самым опасным, рассказал
"Прайму" эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрей Слободчиков.
Он напомнил, что выявленные недавно уязвимости позволяли запустить произвольный код на устройстве и получить к нему полноформатный доступ. Для этого хакеры начинали видеозвонок или отправляли видео с вредоносным кодом, пояснил эксперт, добавив, что менее популярные мессенджеры также могут содержать критические уязвимости.
Слободчиков отметил, что причиной утечек чаще всего являются ошибки пользователей, в том числе отсутствие обновлений приложения.
WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.