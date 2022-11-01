https://ria.ru/20221101/melitopol-1828339570.html
В Мелитополе запустили централизованное газовое отопление
В Мелитополе запустили централизованное газовое отопление - РИА Новости, 01.11.2022
В Мелитополе запустили централизованное газовое отопление
На отопительные котлы Мелитополя Запорожской области начал поступать газ, и к концу недели все абоненты города получат тепло, заявил РИА Новости главный инженер РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:08
2022-11-01T11:08
2022-11-01T11:08
мелитополь
запорожская область
жкх
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. На отопительные котлы Мелитополя Запорожской области начал поступать газ, и к концу недели все абоненты города получат тепло, заявил РИА Новости главный инженер МУП "Тепло-Мелитополь" Юрий Булат."Сейчас открыты задвижки, и газ поступает на котлы, готовим сети к розжигу... В принципе, завтра мы готовы уже запустить все котельные", - пояснил коммунальщик.По его словам, на наладку и устранение возможных порывов на сетях уйдет еще несколько дней. Для этого на муниципальном предприятии созданы три ремонтные бригады."К концу недели мы выйдем на полный тепловой режим", - заявил главный инженер.Запуск котельных стал возможен благодаря газовой магистрали, прокладка которой в Запорожскую область началась сразу после освобождения территорий.
https://ria.ru/20221029/skhron-1827715922.html
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мелитополь, запорожская область, жкх, россия
Мелитополь, Запорожская область, ЖКХ, Россия
В Мелитополе запустили централизованное газовое отопление
Главный инженер Булат: на отопительные котлы Мелитополя начал поступать газ
МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. На отопительные котлы Мелитополя Запорожской области начал поступать газ, и к концу недели все абоненты города получат тепло, заявил РИА Новости главный инженер МУП "Тепло-Мелитополь" Юрий Булат.
"Сейчас открыты задвижки, и газ поступает на котлы, готовим сети к розжигу... В принципе, завтра мы готовы уже запустить все котельные", - пояснил коммунальщик.
По его словам, на наладку и устранение возможных порывов на сетях уйдет еще несколько дней. Для этого на муниципальном предприятии созданы три ремонтные бригады.
"К концу недели мы выйдем на полный тепловой режим", - заявил главный инженер.
Запуск котельных стал возможен благодаря газовой магистрали, прокладка которой в Запорожскую область началась сразу после освобождения территорий.