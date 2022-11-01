На Кубани появился национальный винный маршрут
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкОтделение выдержки игристых вин на заводе "Кубань-Вино"
Отделение выдержки игристых вин на заводе "Кубань-Вино". Архивное фото
КРАСНОДАР, 1 ноя – РИА Новости. Кубань представила национальный винный маршрут, в который вошли 20 виноделен, сообщила администрация Краснодарского края.
"В маршруте "Винные дороги Краснодарского края" предусмотрели более 200 объектов: гостиницы, агротуристические и винные комплексы, рестораны авторской кухни и локации античной истории. Это позволяет комбинировать туры с проживанием, питанием и экскурсиями в рамках объектов винного туризма различной продолжительности – от двух до семи дней", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в маршрут "Винные дороги Краснодарского края" входят 20 виноделен Кубани. Большая часть из них расположена в Новороссийске, Геленджике, Анапе, а также Темрюкском, Крымском и Северском районах.
Ведомство добавило, что на некоторых винодельческих хозяйствах также были разработаны специальные детские программы, в результате чего посещение винных туров стало возможным и для семей с несовершеннолетними.
"Развитие винного туризма на Кубани обусловлено природными и историческими факторами. В регионе находится треть всех виноградников России. Порядка 30 виноделен совмещают производство вина с приемом туристов", - пояснили краевые власти.
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