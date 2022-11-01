https://ria.ru/20221101/marshrut-1828531093.html

На Кубани появился национальный винный маршрут

На Кубани появился национальный винный маршрут - РИА Новости, 01.11.2022

На Кубани появился национальный винный маршрут

Кубань представила национальный винный маршрут, в который вошли 20 виноделен, сообщила администрация Краснодарского края. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T22:26

2022-11-01T22:26

2022-11-01T22:26

краснодарский край

новости - туризм

краснодарский край

новороссийск

геленджик

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КРАСНОДАР, 1 ноя – РИА Новости. Кубань представила национальный винный маршрут, в который вошли 20 виноделен, сообщила администрация Краснодарского края."В маршруте "Винные дороги Краснодарского края" предусмотрели более 200 объектов: гостиницы, агротуристические и винные комплексы, рестораны авторской кухни и локации античной истории. Это позволяет комбинировать туры с проживанием, питанием и экскурсиями в рамках объектов винного туризма различной продолжительности – от двух до семи дней", - говорится в сообщении.Уточняется, что в маршрут "Винные дороги Краснодарского края" входят 20 виноделен Кубани. Большая часть из них расположена в Новороссийске, Геленджике, Анапе, а также Темрюкском, Крымском и Северском районах.Ведомство добавило, что на некоторых винодельческих хозяйствах также были разработаны специальные детские программы, в результате чего посещение винных туров стало возможным и для семей с несовершеннолетними."Развитие винного туризма на Кубани обусловлено природными и историческими факторами. В регионе находится треть всех виноградников России. Порядка 30 виноделен совмещают производство вина с приемом туристов", - пояснили краевые власти.

https://ria.ru/20221031/otdykhkrasnodarskiykray-1827859009.html

https://ria.ru/20221027/kurorty-1827155724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, краснодарский край, новороссийск, геленджик