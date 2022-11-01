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Россиянам рассказали, как чаще всего обманывают в продуктовых магазинах
Россиянам рассказали, как чаще всего обманывают в продуктовых магазинах - РИА Новости, 01.11.2022
Россиянам рассказали, как чаще всего обманывают в продуктовых магазинах
Какие уловки используют в некоторых продуктовых магазинах для обмана покупателей и как не стать жертвой таких махинаций, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T02:10
2022-11-01T02:10
2022-11-01T10:11
общество
магазин
россия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Какие уловки используют в некоторых продуктовых магазинах для обмана покупателей и как не стать жертвой таких махинаций, рассказал в интервью радио Sputnik юрист, председатель правления Московского общества защиты прав потребителей Антон Недзвецкий.Работники торговли могут ошибаться, а иногда и сознательно обманывать покупателей, предупредил он. В продовольственных магазинах чаще всего можно столкнуться с такой уловкой, как несоответствие между ценником и стоимостью товара, указанной в чеке, считает Недзвецкий.Бывают случаи, когда кассир пробивает один и тот же товар дважды, продолжил Недзвецкий. Другой вариант — незаметное сканирование штрихкода от продукта, которого нет в корзине у покупателя, добавил юрист.По его словам, в Московском обществе защиты прав потребителей нередко сталкиваются с ситуацией, когда в чеке не учитывается скидка на тот или иной товар."Есть очень распространенный вариант, когда не учитывается скидка, указанная на ценнике. Мы с этим постоянно сталкиваемся. На полке магазина написано, что есть скидка, акция, стоимость товара снижена и так далее, но по факту на кассе пробивается та цена, которая была без скидки", — уточнил Недзвецкий.Единственный способ защититься от обмана — это проверять чек возле кассы, отметил он."Желательно запомнить цену, указанную на ценнике, и сравнить с той, которая в итоге отпечаталась на чеке. Если есть расхождения, то обратитесь в администрацию магазина, обычно там идут навстречу", — посоветовал Недзвецкий.В случае разногласий с администрацией продуктового магазина нужно позаботиться о доказательствах нарушения и составить письменную претензию, порекомендовал он."Лучше написать письменную претензию, зафиксировать на фото ценник, чек, снять на видео общение с администратором, а затем вручить претензию под отметку о получении, сделанную на втором экземпляре. Если претензия не удовлетворена, можно обращаться в Роспотребнадзор", — заключил Антон Недзвецкий в интервью радио Sputnik.
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общество, магазин, россия
Общество, Магазин, Россия
02:10 01.11.2022 (обновлено: 10:11 01.11.2022)
Россиянам рассказали, как чаще всего обманывают в продуктовых магазинах
Юрист Недзвецкий назвал популярным способом обмана в магазине неправильный ценник
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Какие уловки используют в некоторых продуктовых магазинах для обмана покупателей и как не стать жертвой таких махинаций, рассказал
в интервью радио Sputnik юрист, председатель правления Московского общества защиты прав потребителей Антон Недзвецкий.
Работники торговли могут ошибаться, а иногда и сознательно обманывать покупателей, предупредил он. В продовольственных магазинах чаще всего можно столкнуться с такой уловкой, как несоответствие между ценником и стоимостью товара, указанной в чеке, считает Недзвецкий.
"Самый распространенный способ обмана покупателей — это несоответствие цены в чеке и ценника. То есть человек на прилавке увидел одну цену товара, а по штрихкоду пробился более дорогой товар или товар с большим весом", — пояснил он.
Бывают случаи, когда кассир пробивает один и тот же товар дважды, продолжил Недзвецкий. Другой вариант — незаметное сканирование штрихкода от продукта, которого нет в корзине у покупателя, добавил юрист.
По его словам, в Московском обществе защиты прав потребителей нередко сталкиваются с ситуацией, когда в чеке не учитывается скидка на тот или иной товар.
"Есть очень распространенный вариант, когда не учитывается скидка, указанная на ценнике. Мы с этим постоянно сталкиваемся. На полке магазина написано, что есть скидка, акция, стоимость товара снижена и так далее, но по факту на кассе пробивается та цена, которая была без скидки", — уточнил Недзвецкий.
Единственный способ защититься от обмана — это проверять чек возле кассы, отметил он.
"Желательно запомнить цену, указанную на ценнике, и сравнить с той, которая в итоге отпечаталась на чеке. Если есть расхождения, то обратитесь в администрацию магазина, обычно там идут навстречу", — посоветовал Недзвецкий.
В случае разногласий с администрацией продуктового магазина нужно позаботиться о доказательствах нарушения и составить письменную претензию, порекомендовал он.
"Лучше написать письменную претензию, зафиксировать на фото ценник, чек, снять на видео общение с администратором, а затем вручить претензию под отметку о получении, сделанную на втором экземпляре. Если претензия не удовлетворена, можно обращаться в Роспотребнадзор", — заключил Антон Недзвецкий в интервью радио Sputnik.