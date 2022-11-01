https://ria.ru/20221101/lvenok-1828374029.html
Нашелся львенок! Как встретили экзотического зверя в Москве
Нашелся львенок! Как встретили экзотического зверя в Москве - РИА Новости, 01.11.2022
Нашелся львенок! Как встретили экзотического зверя в Москве
Этим летом жители подмосковной деревни узнали о необычном соседе. По улице разгуливал львенок, сбежавший от одного из местных жителей. Большого котенка отправили в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Подробнее об истории львенка и его новом жилище – узнайте в нашем ролике.
2022-11-01T12:47
2022-11-01T12:47
2022-11-01T12:47
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Нашелся львенок! Как встретили экзотического зверя в Москве
Этим летом жители подмосковной деревни узнали о необычном соседе. По улице разгуливал львенок, сбежавший от одного из местных жителей. Большого котенка отправили в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Подробнее об истории львенка и его новом жилище – узнайте в нашем ролике.
2022-11-01T12:47
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, видео, дикие животные, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва, Видео, Дикие животные, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
Нашелся львенок! Как встретили экзотического зверя в Москве
Этим летом жители подмосковной деревни узнали о необычном соседе. По улице разгуливал львенок, сбежавший от одного из местных жителей. Большого котенка отправили в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Подробнее об истории львенка и его новом жилище – узнайте в нашем ролике.
2022-11-01T12:47
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PT1M55S
Нашелся львенок! Как встретили экзотического зверя в Москве
Этим летом жители подмосковной деревни узнали о необычном соседе. По улице разгуливал львенок, сбежавший от одного из местных жителей. Большого котенка отправили в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Подробнее об истории львенка и его новом жилище – узнайте в нашем ролике.