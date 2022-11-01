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Мальчика, сбитого депутатом в Татарске, перевезут на лечение в Новосибирск - РИА Новости, 01.11.2022
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Мальчика, сбитого депутатом в Татарске, перевезут на лечение в Новосибирск
Мальчика, сбитого депутатом в Татарске, перевезут на лечение в Новосибирск - РИА Новости, 01.11.2022
Мальчика, сбитого депутатом в Татарске, перевезут на лечение в Новосибирск
Вертолет санитарной авиации во вторник доставит на лечение в Новосибирскую областную клиническую больницу шестилетнего мальчика, которого сбил на машине... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T06:54
2022-11-01T07:04
происшествия
александр бастрыкин
новосибирская область
татарск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
ми-8 амтш
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НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Вертолет санитарной авиации во вторник доставит на лечение в Новосибирскую областную клиническую больницу шестилетнего мальчика, которого сбил на машине районный депутат, сообщил на оперативном совещании в региональном правительстве глава областного минздрава Константин Хальзов.Вечером 30 октября в городе Татарске депутат совета депутатов Татарского района Новосибирской области, директор Татарского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ) Сергей Мамонтов на внедорожнике сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив ребенка лежать на дороге. Скорую помощь ребенку вызвали прохожие, его госпитализировали в Татарскую ЦРБ, где он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии."Проведены все необходимые диагностические медицинские процедуры. Пациенту была оказана вся необходимая медицинская помощь. Оперативное лечение ему было не показано, он находился в отделении реанимации. По стабилизации состояния сегодня пациент будет переведен в Областную клиническую больницу службой санитарной авиации, вертолетом Ми-8", - сказал Хальзов, уточнив, что вертолет вылетает в ближайшее время.Как сообщалось, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК по Новосибирской области Виталию Зарипову предоставить доклад о расследовании возбужденного после ДТП уголовного дела об оставлении в опасности малолетнего ребенка. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.Мамонтов уже признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП), суд назначил ему наказание в виде ареста на 11 суток. В "Единой России" заявили, что с позором исключат депутата из партии.По данным главка МВД, скорую помощь ребенку вызвали прохожие. Депутатский кроссовер был объявлен в розыск, однако спустя некоторое время водитель сам явился в полицию. Освидетельствование установило, что он был трезв. На появившемся в интернете видеоролике видно, что Toyota наезжает на ребенка, затем из машины выходит мужчина, осматривает его и уезжает.
https://ria.ru/20221031/deputat-1828062417.html
https://ria.ru/20211227/sk-1765700940.html
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происшествия, александр бастрыкин, новосибирская область, татарск, россия, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, ми-8 амтш
Происшествия, Александр Бастрыкин, Новосибирская область, Татарск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Единая Россия, Ми-8 АМТШ
06:54 01.11.2022 (обновлено: 07:04 01.11.2022)
 
Мальчика, сбитого депутатом в Татарске, перевезут на лечение в Новосибирск

Мальчика, сбитого депутатом в Татарске, доставят на лечение в Новосибирскую больницу

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкНочной Новосибирск
Ночной Новосибирск - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Вертолет санитарной авиации во вторник доставит на лечение в Новосибирскую областную клиническую больницу шестилетнего мальчика, которого сбил на машине районный депутат, сообщил на оперативном совещании в региональном правительстве глава областного минздрава Константин Хальзов.
Вечером 30 октября в городе Татарске депутат совета депутатов Татарского района Новосибирской области, директор Татарского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ) Сергей Мамонтов на внедорожнике сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив ребенка лежать на дороге. Скорую помощь ребенку вызвали прохожие, его госпитализировали в Татарскую ЦРБ, где он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
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"Проведены все необходимые диагностические медицинские процедуры. Пациенту была оказана вся необходимая медицинская помощь. Оперативное лечение ему было не показано, он находился в отделении реанимации. По стабилизации состояния сегодня пациент будет переведен в Областную клиническую больницу службой санитарной авиации, вертолетом Ми-8", - сказал Хальзов, уточнив, что вертолет вылетает в ближайшее время.
Как сообщалось, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК по Новосибирской области Виталию Зарипову предоставить доклад о расследовании возбужденного после ДТП уголовного дела об оставлении в опасности малолетнего ребенка. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Мамонтов уже признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП), суд назначил ему наказание в виде ареста на 11 суток. В "Единой России" заявили, что с позором исключат депутата из партии.
По данным главка МВД, скорую помощь ребенку вызвали прохожие. Депутатский кроссовер был объявлен в розыск, однако спустя некоторое время водитель сам явился в полицию. Освидетельствование установило, что он был трезв. На появившемся в интернете видеоролике видно, что Toyota наезжает на ребенка, затем из машины выходит мужчина, осматривает его и уезжает.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинНовосибирская областьТатарскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Единая РоссияМи-8 АМТШ
 
 
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