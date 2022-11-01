06:54 01.11.2022 (обновлено: 07:04 01.11.2022)
Мальчика, сбитого депутатом в Татарске, перевезут на лечение в Новосибирск
Мальчика, сбитого депутатом в Татарске, доставят на лечение в Новосибирскую больницу
Ночной Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Вертолет санитарной авиации во вторник доставит на лечение в Новосибирскую областную клиническую больницу шестилетнего мальчика, которого сбил на машине районный депутат, сообщил на оперативном совещании в региональном правительстве глава областного минздрава Константин Хальзов.
Вечером 30 октября в городе Татарске депутат совета депутатов Татарского района Новосибирской области, директор Татарского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ) Сергей Мамонтов на внедорожнике сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив ребенка лежать на дороге. Скорую помощь ребенку вызвали прохожие, его госпитализировали в Татарскую ЦРБ, где он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
"Проведены все необходимые диагностические медицинские процедуры. Пациенту была оказана вся необходимая медицинская помощь. Оперативное лечение ему было не показано, он находился в отделении реанимации. По стабилизации состояния сегодня пациент будет переведен в Областную клиническую больницу службой санитарной авиации, вертолетом Ми-8", - сказал Хальзов, уточнив, что вертолет вылетает в ближайшее время.
Как сообщалось, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК по Новосибирской области Виталию Зарипову предоставить доклад о расследовании возбужденного после ДТП уголовного дела об оставлении в опасности малолетнего ребенка. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Мамонтов уже признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП), суд назначил ему наказание в виде ареста на 11 суток. В "Единой России" заявили, что с позором исключат депутата из партии.
По данным главка МВД, скорую помощь ребенку вызвали прохожие. Депутатский кроссовер был объявлен в розыск, однако спустя некоторое время водитель сам явился в полицию. Освидетельствование установило, что он был трезв. На появившемся в интернете видеоролике видно, что Toyota наезжает на ребенка, затем из машины выходит мужчина, осматривает его и уезжает.
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