https://ria.ru/20221101/lechenie-1828305364.html

Мальчика, сбитого депутатом в Татарске, перевезут на лечение в Новосибирск

Мальчика, сбитого депутатом в Татарске, перевезут на лечение в Новосибирск - РИА Новости, 01.11.2022

Мальчика, сбитого депутатом в Татарске, перевезут на лечение в Новосибирск

Вертолет санитарной авиации во вторник доставит на лечение в Новосибирскую областную клиническую больницу шестилетнего мальчика, которого сбил на машине... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T06:54

2022-11-01T06:54

2022-11-01T07:04

происшествия

александр бастрыкин

новосибирская область

татарск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

ми-8 амтш

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НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Вертолет санитарной авиации во вторник доставит на лечение в Новосибирскую областную клиническую больницу шестилетнего мальчика, которого сбил на машине районный депутат, сообщил на оперативном совещании в региональном правительстве глава областного минздрава Константин Хальзов.Вечером 30 октября в городе Татарске депутат совета депутатов Татарского района Новосибирской области, директор Татарского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ) Сергей Мамонтов на внедорожнике сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив ребенка лежать на дороге. Скорую помощь ребенку вызвали прохожие, его госпитализировали в Татарскую ЦРБ, где он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии."Проведены все необходимые диагностические медицинские процедуры. Пациенту была оказана вся необходимая медицинская помощь. Оперативное лечение ему было не показано, он находился в отделении реанимации. По стабилизации состояния сегодня пациент будет переведен в Областную клиническую больницу службой санитарной авиации, вертолетом Ми-8", - сказал Хальзов, уточнив, что вертолет вылетает в ближайшее время.Как сообщалось, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК по Новосибирской области Виталию Зарипову предоставить доклад о расследовании возбужденного после ДТП уголовного дела об оставлении в опасности малолетнего ребенка. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.Мамонтов уже признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП), суд назначил ему наказание в виде ареста на 11 суток. В "Единой России" заявили, что с позором исключат депутата из партии.По данным главка МВД, скорую помощь ребенку вызвали прохожие. Депутатский кроссовер был объявлен в розыск, однако спустя некоторое время водитель сам явился в полицию. Освидетельствование установило, что он был трезв. На появившемся в интернете видеоролике видно, что Toyota наезжает на ребенка, затем из машины выходит мужчина, осматривает его и уезжает.

https://ria.ru/20221031/deputat-1828062417.html

https://ria.ru/20211227/sk-1765700940.html

новосибирская область

татарск

россия

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происшествия, александр бастрыкин, новосибирская область, татарск, россия, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, ми-8 амтш